İmamoğlu: Liyakata göre işe alım yapacağız, sokağa çıktığımda kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan İBB çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre işe alım yapacağız, sokağa çıktığımda kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- (İmamoğlu'ndan Türk ve Mızraklı ile bir araya geldiğinde sarf ettiği 'Aynı yerdeyiz' sözlerine açıklama) O vatandaşlarımız başvurularını yaptılar. Engel yok diyen YSK. Bir suçu varsa neden dışarıda? Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Yapılan iş yanlıştır. Bu yanlışı düzeltin ki birilerinin eline fırsat geçmesin.
- (Diyarbakır ziyaretinde Atatürk portresi hediye etmesi) Bu yurdumun değerleri var. Herkesin hissetmesini isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık bir gün önce. Mustafa Kemal Atatürk bu yurdun bize kazandırılmasının öncüsü. Sadece belediye başkanlığımda değil öncesinde de bunu hissettim. Daha önce birileri hediye etmediyse onun sorunu ama ben gittiğim yere bu ve bunun gibi simgesel hediyeler götüren biriyim. 82 milyon insanın bir değeri, önderi olarak bütün Türkiye'nin topyekün mücadele vermiş bir milletin öncüsü olarak o fotoğrafı Diyarbakır'da paylaştım. Atatürk posterini aldıkları için memnun oldular.
- (Vakıf denetimleri) Keşke denetimli bir mekanizma oluşturulsaydı da ben bunlarla uğraşmasaydım. Böyle yoğun bir gündemimiz var. Bu bir finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır 'Zarar etmiyor' denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, tespit edilsin dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin. Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ım neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yok.
- (İşten çıkarmalarla ilgili) 18 Nisan'da göreve başladım. Duyduk mu 'İstanbul Belediyesi 2 bin kişi işe alacak?' Duyduk mu? Ben görevi devraldığımda maaş ödeyecek para yoktu. Ben iddia ediyorum.. Halamın oğlu, dayımın kızı, giyimi kuşamı... Beni ilgilendirmiyor. İşe alım konusunda en uygun sistemi uygulayacağız. Adil olacağız. Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek.
- (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bizim de yapacaklarımız var' sözlerine) Ben tabii Cumhurbaşkanı'nın hangi imada bulunduğunu anlayamam çünkü ima uzmanı değilim. Ne yapacak bilemem. İşe alacaksa buyursun alsın, mutlu olurum. Çıkarılanları alsın bir kuruma ben de mutlu olurum. Ülke işsizlikte en acı günlerini yaşıyor. Bunun en acı faturası da İstanbul'da yaşanıyor. İmayı yorumluyorum sadece, keşke 200 değil 200 bin kişiyi işe alsa keşke Sayın Cumhurbaşkanı. Şahsıma 18 makam tespit ettik. Ben yetmez dedim daha fazla istiyorum dedim. Benim yüz binlerce makamım var. Her vatandaşımızın evi benim makamım. Yetmez bana dedim 18 makam. Dolayısıyla bir tasarruf da orada yapacağım.
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