Rus Türkologlara yönelik Tarih Yaz Okulu çalışmalarını tamamladı

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Tarih Komitesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı nezaretinde Rus öğrenciler ve Öğretim üyeleri için 19-31 Ağustos’ta Ayvalık’ta gerçekleşen Tarih Yaz Okulu’nu değerlendirdi.

Forumun 10 komite ile amaçları doğrultusunda çalıştığını vurgulayan Çonkar, şunları söyledi:

"Türkiye ve Rusya arasında tesis edilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) üç ayağından birisi olan ve Eş Başkanlığını yürüttüğüm Türk-Rus Toplumsal Forumu, Türkiye ve Rusya Federasyonu halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesini, iki ülke arasındaki bağların daha da sağlam ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasını amaçlayan, bu sebeple de kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önem veren, insani diplomasiyi önceleyen bir teşekkül olarak Türk ve Rus kanadında temsil edilen 10 Komite ile amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Toplumsal Forumun Türk kanadı olarak, Kasım 2018’te Antalya’da ev sahipliğimizde gerçekleştirilen, her iki ülke komite başkanlarının katıldığı yıllık Genel Kurul toplantımızda, komitelerimizin karara bağladığı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanlığının koordinasyonunda ve ev sahipliğimizde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) ve Ayvalık Kaymakamlığı’nın önemli katkılarıyla Rus Türkologlar için hazırladığımız ‘Osmanlıca Tarih Yaz Okulu’ projesi başarıyla gerçekleştirildi.

'OSMANLICA, PALEOĞRAFYA VE TÜRK-RUS TARİHİ DERSLERİ VERİLDİ'

Türk-Rus Toplumsal Forumu Tarih Komitesi Başkanımız Prof. Dr. İlber Ortaylı nezaretinde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşansu Türker’in de katılımıyla icra edilen Tarih Yaz Okulu’na, Rusya’dan Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü (ISAA) Türkoloji Bölümü öğrencileri ve hocaları katıldı. Rus Türkologlara yönelik Tarih Yaz Okulu kapsamında öğrencilere Osmanlıca, Paleoğrafya ve Türk-Rus Tarihi dersleri verildi. Sayın Ortaylı; Osmanlı Paleoğrafya Dersleri kapsamında hat, ferman, hariciye yazışmaları, bütçe evrakı konuları da dâhil birçok ders anlattı. Sayın Türker de; Osmanlı tarih yazımında paleoğrafya, tarih metodolojisi, karşılaştırmalı siyaset teorisi, Osmanlı ve Rus tarihlerinin karşılaştırmalı analizi konulu dersler verdi. Ayrıca misafir öğrencilere ve hocalara kültür turları da düzenlendi."

AK Partili Ahmet Berat Çonkar, yazılı açıklamasında başta Tarih Komitesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı olmak üzere, ‘Tarih Yaz Okulu’ projesine katkıda bulunanlara da teşekkür etti.