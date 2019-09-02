Kadın çalışanın 'iş arkadaşı' tarafından darp edildiği anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadına şiddetin dükkan içinde ve dışında dakikalarca devam ettiği görülüyor.