CHP'li Tanal, Gökçek'in açtığı davadan beraat etti

Melih Gökçek’in eski Bakan Hilmi Güler ve Burhan Kuzu’yla yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarını paylaştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu CHP’li Mahmut Tanal beraat etti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski Enerji Bakanı Hilmi ile eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’yla yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının linkini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

YEREL MAHKEME: SUÇ YOK

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Gökçek’in şikayeti üzerine açılan davada, “Youtube ve bazı medya organlarında yayınlanan konuşmaların aleniyet kazandığı, bu sebeple Tanal’ın paylaşımının kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydedip hukuka aykırı ifşa etme suçunu oluşturmayacağına” dikkat çekti.

ÜST MAHKEME YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYLADI

Gökçek’in yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Gökçek’in avukatlarının, “Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılarak, Tanal’ın cezalandırılmasına karar verilmesi” yönündeki talebi reddedildi.

ARANAN İSİM BURHAN KUZU

Gökçek ile iki isim arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtları, büyük tartışmalara sebep olmuştu. Kayıtlara göre, “Görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu’yu arayarak, TCK 240. maddesi kapsamına giren cezaların hafifletilmesi konusunda görüşünü dile getiriyor. Burhan Kuzu da Gökçek’i onaylıyor.

GÖKÇEK’İN DOĞALGAZ BORCU TALEBİ

Bir diğer görüşme ise yerel seçimler öncesi Gökçek ile dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler arasında geçiyor. Kayıtlara göre Gökçek, belediyenin doğalgaz borcu konusunda Güler’den yardım talep ediyor. Güler de bir ricasını Gökçek’e iletiyor.