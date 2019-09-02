CHP'li Tanal, Gökçek'in açtığı davadan beraat etti

YEREL MAHKEME: SUÇ YOK
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Gökçek’in şikayeti üzerine açılan davada, “Youtube ve bazı medya organlarında yayınlanan konuşmaların aleniyet kazandığı, bu sebeple Tanal’ın paylaşımının kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydedip hukuka aykırı ifşa etme suçunu oluşturmayacağına” dikkat çekti.
ÜST MAHKEME YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYLADI
Gökçek’in yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının yerinde olduğuna hükmetti.
Gökçek’in avukatlarının, “Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılarak, Tanal’ın cezalandırılmasına karar verilmesi” yönündeki talebi reddedildi.
ARANAN İSİM BURHAN KUZU
GÖKÇEK’İN DOĞALGAZ BORCU TALEBİ
Bir diğer görüşme ise yerel seçimler öncesi Gökçek ile dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler arasında geçiyor. Kayıtlara göre Gökçek, belediyenin doğalgaz borcu konusunda Güler’den yardım talep ediyor. Güler de bir ricasını Gökçek’e iletiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)