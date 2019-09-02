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16:06 02 Eylül 2019
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    Hatay Valisi: Sınırda yaşananlar ajan provokatörlerce farklı lanse edildi

    © DHA /
    Türkiye
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    Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplanan Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, 'sınırda yaşananların bazı ajan provokatörler tarafından farklı lanse edildiğini' söyledi.

    Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir anlaşma sağlandığını hatırlatarak "Bu mutabakat çerçevesinde biz İdlib'de güvenlik noktaları oluşturduk. 12 tane gözlem noktası oluşturduk; bu gözlem noktalarının hepsinde Türk Silahlı Kuvvetleri yer almakta" hatırlatmasında bulundu.

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    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    "İdlib'de 4 milyon civarında insan var. Bu 4 milyon insanın içinde çeşitli provokatör ajanlar var. Buradaki anlaşmayı bozup yeniden bir kargaşa ortamı yaratmak isleyenler var" diyen Doğan, şöyle devam etti:

    "Geçtiğimiz hafta içerisinde sınırda bir hareketlilik oldu. Hareketliliğin asıl sebebi rejimin İdlib'deki saldırılarına yönelik bir protesto düzenlenecekken birtakım ajan provokatörler sanki Türkiye protesto ediliyormuş gibi bir tarza sokmaya çalıştılar. Bunun hazırlığını yaptılar biz bunları takip ediyoruz, biliyoruz. Türkiye'nin kapıları açacağı, insanları karşıya alacağı şeklinde birkaç gün öncesinden bildiriler dağıtarak insanları provoke etmeye çalıştılar. Bir kısmı ajan provokatör, bir kısmı da Türkiye bizi alacak yalanına inanalar. Cilvegözü tarafına bir yürüyüş oldu. Biz hiç kimseyi sınırdan almadık. Hükümetimizin kesin kararı var. Tek bir kişi bile olsa sınırdan kimseyi almıyoruz. Biz de bunu uyguladık."

    'BİZİM SINIRIMIZ İÇERİSİNDE DEĞİL'

    © REUTERS / OMAR SANADIKI
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    Sınırda yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada çeşitli sayfalar aracılığı ile sıkça paylaşılan görüntüler ile ilgili konuşan Vali Rahmi Doğan, "Yayınlanan görüntülerin hiçbiri bizim sınırımızda değil. Sanki bunlar Türkiye'nin içerisinde oluyormuş gibi sosyal medya bunu verdi. Bizim sınırımız içerisinde hiçbir olay olmadı. Bu olayların tamamı Cilvegözü sınır kapısının ilerisinde tampon bölge diye tabir ettiğimiz bölgede meydana gelen olaylar" diye konuştu.

    Yaşanan hareketlilik sonrası müdahalelerin olduğunu söyleyen Vali Rahmi Doğan, emniyet güçleri ve jandarmalar ile olayların önüne geçildiğini belirterek burada yapılan müdahalelerde şiddet kullanılmadığını, sadece TOMA'lar ve biber gazı ile müdahale edildiğini açıkladı.  

    Etiketler:
    provokatör, gösteri, Suriye, Hatay Valiliği, Rahmi Doğan, Hatay
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