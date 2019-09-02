Hatay Valisi: Sınırda yaşananlar ajan provokatörlerce farklı lanse edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir anlaşma sağlandığını hatırlatarak "Bu mutabakat çerçevesinde biz İdlib'de güvenlik noktaları oluşturduk. 12 tane gözlem noktası oluşturduk; bu gözlem noktalarının hepsinde Türk Silahlı Kuvvetleri yer almakta" hatırlatmasında bulundu.
"Geçtiğimiz hafta içerisinde sınırda bir hareketlilik oldu. Hareketliliğin asıl sebebi rejimin İdlib'deki saldırılarına yönelik bir protesto düzenlenecekken birtakım ajan provokatörler sanki Türkiye protesto ediliyormuş gibi bir tarza sokmaya çalıştılar. Bunun hazırlığını yaptılar biz bunları takip ediyoruz, biliyoruz. Türkiye'nin kapıları açacağı, insanları karşıya alacağı şeklinde birkaç gün öncesinden bildiriler dağıtarak insanları provoke etmeye çalıştılar. Bir kısmı ajan provokatör, bir kısmı da Türkiye bizi alacak yalanına inanalar. Cilvegözü tarafına bir yürüyüş oldu. Biz hiç kimseyi sınırdan almadık. Hükümetimizin kesin kararı var. Tek bir kişi bile olsa sınırdan kimseyi almıyoruz. Biz de bunu uyguladık."
'BİZİM SINIRIMIZ İÇERİSİNDE DEĞİL'
Yaşanan hareketlilik sonrası müdahalelerin olduğunu söyleyen Vali Rahmi Doğan, emniyet güçleri ve jandarmalar ile olayların önüne geçildiğini belirterek burada yapılan müdahalelerde şiddet kullanılmadığını, sadece TOMA'lar ve biber gazı ile müdahale edildiğini açıkladı.
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