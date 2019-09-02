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16:05 02 Eylül 2019
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    Pakdemirli: Yangınları üstlenen PKK'yı lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı

    © AA /
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'yı, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle düzenlenen sembolik açık artırma törenine katıldı.

    Temmuz 2018'de son 140 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını hatırlatan Pakdemirli, iklimlerin çok hızlı değiştiğini söyledi. 

    Dünya genelindeki orman yangınlarında çok ciddi alanların kül olduğunu, bazı yangınların da devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

    © DHA /
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    "Türkiye'de durum nasıl, yeterli mi? Bunu en güzel uluslararası kuruluşların açıkladığı istatistikler cevaplar. 1979'da bin 400, geçen yıl ise 2 bin 100 yangınımız çıkmış. 1990'da her çıkan yangında ortalama 8 hektar alan yok oluyormuş. 2018 ortalamamız 2,5 hektar. 2023 hedefimiz ise 2 hektar. Geçen sene 18 dakika olan yangına ilk müdahale süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Bu bir dünya rekorudur. Teşkilatımızın gayretli çalışmalarıyla bunu 10 dakikaya çekmek istiyoruz.” 

    Türkiye'nin yangınla mücadelede lider durumda olduğunu, söndürme filosuna yeni uçak ve helikopter kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Orman yangınlarıyla ilgili PKK'nın parmağı olduğu zaten konuşuluyordu, bir üstlenme de oldu. Bu konuyu değerlendirmek kolluk kuvvetlerinin işi ama orman yangınlarını üstlenen bir PKK var. Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimizin bizi 'yetersiz müdahale' ile eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır.”

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ağaç konusundaki hassasiyeti için teşekkür ettiğini aktaran Pakdemirli, "9 Eylül'de bir konser düzenlenecekmiş. Tahmin ediyorum, bu 9 Eylül konserinde yayınlayacakları deklarasyonla PKK'yı da lanetler diye bekliyorum” dedi. 

    © İHA /
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    Konuşmasında İzmir'in tarımsal faaliyetler anlamında önde gelen iller arasında yer aldığına işaret eden Pakdemirli, dünyada hem üretimde hem ihracatta lider konumdaki ürünlerde fiyat belirleyici olmak gerektiğini söyledi. 

    Bu yıl 4,2 milyon ton yaş üzüm 305 bin ton da kuru üzüm üretimi beklendiğini vurgulayan Pakdemirli, yaş incirde de 329 bin ton üretim beklendiğini dile getirdi. 

    Manisa Ticaret Borsasında yaptıkları toplantıda "çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO olarak müdahale edeceklerini" söylediğini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Geçen sürede bakanlık ve TMO olarak piyasayı dikkatle takip ettik. Her ne kadar borsada alım fiyatları 10 lira civarında seyretse de üretim olan ilçelerde çiftçimizin daha düşük fiyatlardan satış yaptığına şahit olduk. Bizim bu durama kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Buradan açıklıyorum. TMO olarak kuru üzüm alımı karar teklifimizi bu sabah imzaladım ve onay gönderdim. Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz." 

    TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇESİNE BAĞLI YEŞİKÖY'DE YANAN ORMANLIK ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU. (EMRE AKARCA/EDİRNE-İHA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşiköy'de yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.
    © İHA / EMRE AKARCA
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    Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin de konuştuğu törende sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için sembolik açık artırma düzenlendi. 

    Manisa'nın Alaşehir ilçesi üreticilerinden Veli Şentürk'ün getirdiği çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı bin liradan Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi üreticilerinden Mutlu Yılmaz'ın getirdiği kuru incir de kilogramı bin 50 liradan İzmir Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

    Etiketler:
    Orman yangını, orman, İzmir, Tepki, PKK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli
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