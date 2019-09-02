Demirtaş hakkında tahliye kararı: Yargılandığı diğer davalar nedeniyle tutukluluğu devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatları ise katılmadı.

Mahkeme heyetince, önceki ara karar gereği duruşma salonunda hazır edilmesi için müzekkere yazılan Demirtaş’ın sağlık sorunları gerekçesiyle hazır bulundurulmadığı ve avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadığı bildirildi.

Demirtaş, avukatlarının hazır olmadığını belirterek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bu aşamada yargılamaya ilişkin diyeceğinin bulunmadığını kaydederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Demirtaş, mütalaanın gerekçesiz olduğunu ileri sürerek, tahliyesine yönelik talebinin olmadığını söyledi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının gerekçe göstermeden mazeret dilekçesi verdikleri gerekçesiyle bu taleplerinin kabul edilmediğini ve henüz savunma yapılmayan 4., 5., 8. ve 11. fezlekeler hakkında davanın sürüncemede bırakılmaması adına sanığın savunmasını yapmış sayılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Heyet, Demirtaş'ın savunmasını yapmış olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

'ADİL YARGILANMA İÇİN HAYIRLISI OLSUN'

Kararın ardından Demirtaş, "Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Demirtaş'a 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme' suçlamaları yöneltiliyor.

Karar Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildi. Ancak Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak. — Ramazan Demir (@ramazandmr) September 2, 2019

​Demirtaş, daha önce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu. Davanın görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020'de devam edilecek.