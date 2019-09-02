Kayıt
17:37 02 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Kavurmacı hastaneye kaldırıldı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı
    © Fotoğraf : DHA
    Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Kavurmacı: Günah keçisiymişim gibi hissediyorum
    FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunan eski İBB belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alındı.

    20 Ağustos Salı gecesi saat 23.06'da cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Hastanede geçirdiği süre boyunca bir takım tetkiklerden de geçirildi.

    EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRMİŞ

    T24'ün aktardığına göre, sağlık raporunda, Kavurmacı'nın hastaneye G40 epilepsi teşhisiyle kaldırıldığı belirtilerek, "112 tanısıyla tarafımıza getirilen hastaya Diazem 1 ampul IV verilmiştir" denildi. Ayrıca raporda Kavurmacı'nın EKG cihazına da girdiği belirtilerek, Kavurmacı'ya kalp ritminin aşırı hızlı atması sonucu oluşan Sinüs Taşikardisi hastalığı tanısı da konuldu.

    Hastanenin hazırladığı raporu da Kavurmacı'nın avukatları dilekçeyle mahkemeye sundu. Yaşanan olay konusunda mahkemeyi bilgilendirerek yeniden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek müvekkillerimin tahliyesini istedi.

    Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık raporu
    © Fotoğraf :
    Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık raporu

    AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURMUŞTU

    Ömer Faruk Kavurmacı
    © AA /
    Kavurmacı: Topbaş'ın adının FETÖ ile yan yana getirilmesi için fırsat oluşturuldu
    Kavurmacı'nın daha önce de epilepsi krizine girdiği Temmuz ayında mahkeme dosyasına giren belgelerle ortaya çıkmıştı. Dava dosyasına yeni giren belgelere göre; Kadir Topbaş'ın damadına verilen ilacın dozu 200'den 1200 mg'ye çıkarıldı. Avukatları da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek müvekkillerinin özgürlük hakkının ve kötü muamale yasağının ihlalinin tespitini istemişti.

    Avukatların bu yaşanan son olaya dair sağlık raporunu da yerel mahkeme dışında AYM'ye ek dilekçe sunduğu öğrenildi.

    SİNÜS TAŞİKARDİSİ NEDİR?

    Başlıca belirtileri; baş dönmesi, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nabız, bayılma ve göğüs ağrısıdır. Ancak sinüs taşikardisi genellikle altta yatan başka bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelmektedir. Taşikardinin düzeltilebilmesi için önce altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir.

    Etiketler:
    Hastane, Epilepsi, İBB, FETÖ, Ömer Faruk Kavurmacı, Kadir Topbaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'dan bir kare.
    Rusya’daki Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’dan etkileyici kareler
    Karikatür
    Trump 'ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu: Çin ve Rusya ile uzayda etkin mücadele
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet