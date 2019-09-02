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17:36 02 Eylül 2019
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    'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı: Kurban kesip paketleyecektim, tabanca da emanet

    © AA / Karaman Emniyet Müdürlüğü
    Türkiye
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    Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının, "Beni öldürmeye geliyor" ihbarı üzerine gözaltına alınan M.A. tutuklandı. Üzerinden tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı çıkan M.A.'nın ifadesinde, "Memleketime gidiyordum, kurbanlık keçi alıp kesecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabanca ise emanet" dediği belirtildi.

    Mut ilçesinde oturan N.A., dün saat 01.00 sıralarında, polisi arayıp İzmir'de oturan boşandığı eşi M.A.'nın kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi.

    © DHA /
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    İhbar üzerine polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, dün saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı. 

    M.A.'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

    'KURBAN BAYRAMI'NDA MEMLEKETE GİDİP KURBAN KESEMEMİŞTİM'

    © AA / Karaman Emniyet Müdürlüğü
    Karısını öldüreceği ihbar edilen zanlı tabanca, bıçak ve kelepçeyle yakalandı
    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete getirildi. M.A.'nın sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi.

    M.A.'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi. 

    Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

    Etiketler:
    Kurban Bayramı, koli, Bıçak, Tabanca, Tutuklama, Gözaltı, Mersin
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