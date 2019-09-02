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19:09 02 Eylül 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: NATO ilişkilerimizi eleştiri konusu yapmak propagandadır

    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. NATO üyesi AB ülkelerinde 154 farklı silah sisteminin kullanıldığını belirten Çelik, "Sanki Türkiye tabloyu bozuyormuş gibi bir yaklaşım gerçeklerle uyuşmuyor" dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Adli yıl açılışını boykot eden Ankara Barosu: Açılış illa sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalı
    Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

    - (Yeni adli açılış yılı) Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım.

    - Siyasi parti mantığıyla hareket etmeyi içselleştirmişler.

    - Lübnan cumhurbaşkanının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yakışıksız ifadeleri oldu. 'Devlet terörü' kesinlikle kınadığımız bir ifadedir. 

    - Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerini tümüyle reddediyoruz ve protesto ediyoruz.

    - Lübnan Cumhurbaşkanı'nın kasıtlı olarak, siyasi olarak yaptığını düşünüyoruz. 

    - (Rusya'dan S-400 alınması) NATO üyesi AB ülkelerinde 154 farklı silah sistemi kullanılıyor. ABD'de 27 ayrı silah sistemi kullanılıyor. Bütün bu tablo ortadayken sadec Türkiye'nin farklı bir silah sistemi alması sanki bütün tabloyu bozuyormuş gibi bir yaklaşımın gerçeklerle uyuşmadığını belirtmek isterim. 

    - Sanki ülkeler arasında tam bir uyum varmış da sadece Türkiye dışına çıkıyormuş gibi bir yaklaşım gerçekçi değil. 

    - Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım

    - Hiç kimse savunma ilişkileri açısından Türkiye'nin ihtiyaç durduğu bu sistemleri almasını ittifaka karşı bir tutum gibi yansıtmamalıdır. 

    - Türkiye'nin NATO içerisindeki gücünü, işlevini, vazgeçilmez rolünü eleştirenlerin önce kendi durumlarını kritik etmelerinde fayda vardır. 

    - Türkiye'yi çekip aldığınızda Türkiye'Nin misyonunu yerine getirecek, terörle mücadeleye katkı sağlayan geçmişleri ve performansları yoktur.

    - (Güvenli bölge) Güvenli bölge konusunda oyalamaya karşı kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz.

    - Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge olursa, PYD-YPG çıkarılırsa, tüm bunlar müttefiklerimizler beraber Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük olarak olumlu bir işe imza attığımızı ortaya çıkaracaktır. Nitekim Rusya'dan gelen açıklamalarda Türkiye'nin ortaya koyduğu bu yaklaşımı anlayışla karşıladıkları, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidini gördüklerini, Türkiye'nin mülteciler yüzünden ağır bir yükle karşı karşıya kaldığını görmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayak bir sonuç çıkacağını onlar da ifade ediyorlar. Bizim açımızdan önemli olan şey Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesidir. Tabi bu sırada Türkiye'ye yönelik bir terör tehdidi bulunmaması gerekir. 

    - Cumhurbaşkanlığı külliyesinin kaçak olduğu oraya yargı mensuplarının gitmemesi gerektiği şeklinde, sürekli tekrarladıkları, bizim tarafımızdan sürekli çürütülen cümleleri tekrarladılar. CHP enteresan bir parti, aydınlanmış bir despotizmle örgütlü bir cehalet arasında gidip geliyor. 

    - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir. Bu izinlerin tam olduğu defalarca ifade edildi. 

    - SORU - CEVAP: 

    Muharrem İnce
    © AA /
    Muharrem İnce’den Diyanet’e: İhanet içindeler
    - (Diyanet'in 30 Ağustos hutbesi)  Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. 

    - Devletin bütün kurumları devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gereken saygıyı gösterme hassasiyeti içindedir. 

    - CHP'nin Diyanet'e karşı ideolojik hoşnutsuzluğu var. 

    - (Rus uçakları)  F-35 aslında bizim hakkımız ama bloke etmeye çalışıyorlar. Patriot yerine S-400 aldığımızı söylüyorlar. Hem almak istiyorsunuz, hem satılmıyor, hem de siz güvenlik ihtiyacınızı başka bir sistemle gidermek istediğiniz zaman var olan hakkınız düşürülmeye çalışılıyor. 

    - Önceliğimiz F-35 almak. ANcak buna rağmen bir NATO üyesi olarak buna bir takım ideolojik sebeplerle blokaj koyulursa o zaman Türkiye'nin egemen bir devlet olarak kendi güvenlik ihtiyacını başka bir tedarikler giderecektir. 

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