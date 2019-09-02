TBB Başkanı Feyzioğlu: Kavga etmemizi istiyorlar, etmeyeceğiz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'Bana ne' diyor mu? Demiyor. Sayın Adalet Bakanı 'Sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine katılması eleştirilen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, DHA'ya açıklama yaptı. Feyzioğlu, 'yargı üzerinde siyasi vesayet var' eleştirilerinin yanlış olduğunu savunarak, şöyle konuştu:
"Bu doğru değil. Açılışa katılan barolar vesayeti kabul mu etmiş oluyorlar? Bir kere katılan barolar da katılmayan barolar da baş tacımız. Bizim aramamızda bu sebeple bir çatlak olmaz, doğru değil. Neden katıldık? Vatandaşın bizden beklentisi var. 'Sorunum var, çöz' diyor. Avukatın beklentisi var, yeni avukatlar iş bekliyor. Vatandaşla avukatın sorunları, anlatıldığı gibi farklı değil. Sorunlar da ortak, çözümler de ortak. Vatandaşların da avukatların da TBB'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, TBMM'den, Adalet Bakanlığı'ndan beklentisi var. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'bana ne' diyor mu? Demiyor. 'Getir sorunu, çözümünü de getir çözelim' diyor. Sayın Adalet Bakanı 'sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi. Feyzioğlu, kava isteyenlerin kavgadan beslenenler olduğunu belirtti.
Kalın ideolojik gözlüklerle çözüme odaklanmamın mümkün olmadığın belirten Feyzioğlu, "Biz çözüme odaklandık. Adım attık ve sonucunu da alacağız. Bizim elimizde sorunlar yumağa ve çözüm olarak da Yargı Reformu Strateji Belgesi var. Eksik mi bu belge? Eksik. Bugün konuşmamda söyledim; o eksiklerin neler olduğunu ve nasıl düzeltileceğini ifade ettim. Kuvvetler ayrılığı noktasında Hakimler Savcılar Kurulu seçimleri ile ilgili çok somut önerilerimizi ortaya koyduk" dedi.
Sorunların çözümü için diyalog ve uzlaşı ortamı sağlamak gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz köprü olmaya çalışıyoruz. Birbirinden uzaklaştırılmak, birbirinden koparılmak istenilen kitleler var. İnsanlar sırf siyasi gözlük nedeniyle birbirleriyle düşman olmak istemiyor. Birileri, çok küçük azınlıklar bunlar 'tribüne çık birbirine söv' diyor ve aşağında işi çözülsün diye bekleyen çok büyük kitleye de 'gel benim yanıma gel, karşı tarafa söv' diyor. Ama biz öyle yapmayacağız" dedi.
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nde sorunların çözümü için adımlar atıldığını, bu belgeye katkısı vermeyen çevreler tarafından eleştirildiğini dile getiren Feyzioğlu, belgenin doğru olduğunu sözlerine ekledi.
Şahsi menfaat peşinde koşmadığını, maddi-manevi, mevki-makam beklentilerinin olmadığını, bütün bunların teferruat olduğunun dile getiren Feyzioğlu, "Bizim elimizde şu anda Türkiye’yi refaha, düze çıkartacak, dünyaya kendimizi doğru düzgün anlatmamızı sağlayacak bir düzenleme var. Göğsümüzü gere gere uluslararası meslek örgütlerinde, 'biz bunları yaptık' demimizi sağlayacak, kişi hakikatten gazeteciyse tahliye olmasını sağlayacak, hakikatten düşüncesi sebebiyle içerideyse onu derhal tahliye ettirecek bir düzenleme var. Ben bu düzenlemenin çıkması için çırpınıyorum. Ama arkadaş bunlar okumuyor ki bilgi sahibi değil; ama maşallah her fikir var. Ne olursunuz anlamadan dinlemeden yapmayalım. 82 milyonun, evlatlarımızın geleceği için çırpınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Açılışın Külliyedeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması yönündeki eleştiriler için Feyzioğlu, "Ben bütün bu tartışmalar ve polemikler olmasın diye TBB'de yapılmasını önermiştim. Ama olmadı, bir gün belki Türkiye tamamen normalleştiğinde TBB’de yapılır inşallah. Ama öbür taraftan da diyorsunuz ki, 'yargı bağımsızlığına ilişkin Anayasal sorun var'. Ben de söylüyorum bunları. Peki sen bunları düzeltmeden Hüseyingazi Dağı’nın tepesinde yapsan ne olur, otelde yapsan ne olur, o binada yapsan ne olur? Bunları düzelttikten sonra da nerede yaparsan yap. Önemli olan Anayasa'daki düzenlemeyi, yargı bağımsızlığını tereddütsüz güvence altına almak. Bunları somut bir şekilde önerdik mi, önerdik" diye konuştu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)