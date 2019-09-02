'24 TV ve Star gazetesi kapatılacak' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’ye geçmesinin ardından büyük gelir kaybı yaşadığı ileri sürülen TürkMedya'da bir gazete ve bir televizyonun kapısına kilit vurulacağı iddia edildi.

Medyaradar'da yer alan iddiada "24 TV ve Star Gazetesi’nin kısa bir süre içinde kapatılması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Haber şöyle devam etti:

"Grubun elindeki bir diğer televizyon kanalı 360 TV’nin ise yayın hayatını sürdüreceği öğrenildi.

TürkMedya’nın amiral gemisi Akşam gazetesinin yoluna devam edeceği bilgisine ulaşılırken, son dönemde izlediği aşırı taraflı yayın politikası yüzünden zaman zaman AK Parti’ye yakın isimlerden bile eleştiri alan Güneş gazetesinin ise dijitale geçeği gelen haberler arasında.

Karamehmet’in elindeyken TMSF tarafından el konulan TürkMedya, 2013 yılında AK Parti iktidarına yakın iş adamlarından Ethem Sancak tarafından satın alınmıştı. Sancak 2017 yılında medya grubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ’a sattığını duyurmuştu.

Grubun İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti’deyken her ay yaklaşık 10 milyon lirayı bulan bir reklam geliri elde ettiği de ortaya çıkmıştı."