Çavuşoğlu: Kendi sistemimizi üretene kadar Rusya’dan S-400 alırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’den alabiliyorsak Patriot alırız. Alamıyorsak da kendimiz üretene kadar füze savunma sistemini Rusya’dan alırız. Biz bağımsız ülkeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’nın Bled şehrinde düzenlenen Stratejik Forum kapsamında katıldığı 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' başlıklı panelde konuştu. Çavuşoğlu, “S-400’ü almak zorundaydık. Çünkü bu bizim acil ihtiyacımız. En çok ihtiyacımız olduğu dönemde Hollanda, Almanya ve ABD füze bataryalarını sınırlarımızdan geri çekti. ABD’den alabiliyorsak Patriot alırız. Alamıyorsak da kendimiz üretene kadar füze savunma sistemini Rusya’dan alırız. Biz bağımsız ülkeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca Türkiye-Rusya yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren NATO ülkelerini eleştirdi.

Rus uçağını düşürdüklerinde NATO dostlarının Rusya ile ilişkileri normalleştirme konusunda tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Aynı meslektaşlara NATO bakanlar toplantısında söyledim. ‘Sen, sen, sen, Rusya ile ilişkileri normalleştirmemiz tavsiyesi yapmamış mıydınız? O zaman şimdi neden bunu sorun ediyorsunuz?’ Gülmeye başladılar” ifadelerini kullandı.