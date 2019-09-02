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22:10 02 Eylül 2019
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    Netflix

    RTÜK yönetmeliği devreye girdi: Netflix yarın açıklama yapacak

    © AA /
    Türkiye
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    İnternet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayın platformlarına lisans alma zorunluluğu getiren yönetmelik tüm maddeleriyle yürürlüğe girdi. 3 aylık lisans ücretleri belli olurken, Netflix'in de yarın açıklama yapacağı öğrenildi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
    © AA / Murat Kaynak
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    Türkiye’de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Sözkonusu platformların, Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusu yapması gerekiyordu. 

    RTÜK’ten konuyla ilgili son olarak geçen hafta perşembe günü yapılan açıklamada, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi uyarınca anılan Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulumuza yapılması zorunlu bulunan başvurular 30 Ağustos 2019 Cuma, 31 Ağustos 2019 Cumartesi ve 1 Eylül 2019 Pazar günlerinde de alınmaya devam edilecektir” denilmişti.

    AÇIKLAMA YAPACAK

    Bugün itibariyle de sözkonusu lisanslar için başvuru tarihi geride kalmış oldu. Konuyla ilgili olarak henüz RTÜK’ten resmi bir açıklama yapılmazken, Netflix başta olmak üzere hangi yayın platformlarının lisans başvurusu işlemlerini yaptığı da netlik kazanmadı.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Netflix'in Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak bizzat Netflix’in yarın (3 Eylül Salı günü) bir açıklama yapacağı öğrenildi.

    3 AYLIK LİSANS ÜCRETİ DE BELİRLENDİ

     

    © Fotoğraf :
    3 aylık lisans ücretleri

    Yine RTÜK'ün 26 Ağustos'ta duyurduğu "Yayın Lisans Ücreti ve Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti" ile ilgili duyuruya göre internet ortamından yayın lisans başvurularında 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde üç ay süresince yayınlara devam edilebilecek.

    YÖNETMELİKTE NELER VARDI?

    Netflix
    © AA /
    Her 10 Netflix kullanıcısından 8'i RTÜK etkisiyle Netflix'i bırakabilir
    Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşlar artık RTÜK’ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek. İnternet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacak.

    İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ise yıllık 100 bin TL olarak uygulanacak. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak.

    Bu yayın platformları ayrcıa koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu olacak.

    Etiketler:
    Lisans, RTÜK, Netflix
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