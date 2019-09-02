Yaşar'dan düğünü için 'terör örgütlerine yakınlığıyla biliniyor' diyen Kuzu'ya yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'terör örgütü üyesi' olmakla suçladığı Cihan Yaşar açıklama yaptı. Yaşar, "Bizim ailemizde bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin FETÖ ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmasına ilişkin Twitter'da "İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır’da ise HDPKK’lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK’nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor" demişti.

İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır’da ise HDPKK’lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK’nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) September 1, 2019

​Burhan Kuzu'nun terör örgütü üyesi olmakla suçladığı Cihan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde Profesör Burhan Kuzu, Sn. İmamoğlu Batman’da terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, Bizim ailemizde bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin FETÖ ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Bizim Ailemiz de bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin feto ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir. https://t.co/E9XRxqIWJS — Cihan Yaşar (@cihanyasar72) September 1, 2019

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