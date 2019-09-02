AK Parti MYK'dan karar çıktı: Davutoğlu, Özdağ, Başçı ve Üstün'ün kesin ihracı istendi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Partili milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

Bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın partiden kesin ihracı istendi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu dört ismin, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi.