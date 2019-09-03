'Külliye'yi boykot eden barolar aslında 'Genelkurmay'da yapılmalı' diyecekler de, komutanlardan yüz bulamıyorlar'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dün Beştepe’deki Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayan baro başkanlarını eleştirerek "Barolar adli yıl açılışını aslında Genelkurmay'da yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dün Beştepe’deki Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayan baro başkanlarını eleştirdi.

'Ölen Cumhurbaşkanı’na saygılar, hayatta olana ölüm' başlıklı bugünkü yazısında Karahasanoğlu, "Aynı çevrelerin, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı’ndaki brifinglere karşı tutumları da, tam ibretliktir" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bugünlerde Külliye'yi boykot ederek, yargı bağımsızlığına kakı sunduklarını iddia eden baroların o tarihteki aynı kafadan olan başkanları ne diyor? 'Hakimler ve savcılar bağımsızdır. Genelkurmay’a istedikleri zaman giderler. Genelkurmay da, anayasal bir kurumdur.'

İyi de, bey amcalar. Cumhurbaşkanlığı ne? Boru mu?

İşte o Baykal, bakın Genelkurmay brifingine hakim savcıların katılması hakkında ne demiş:

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışıyla ilgili 3 soru

Bir siyasi partinin genel başkanının açıklamasına bakın. 'Bacak kırmalar' falan, muhabbet o biçim. Şimdi ne diyorlar: 'Yargı bağımsızlığı gereği, adli yıl açılışı Külliye’de yapılamaz.'

Ben bunları tanırım.. Aslında, 'Genelkurmay’da yapılmalı' diyecekler de. Komutanlardan yüz bulamıyorlar"