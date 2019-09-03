Kayıt
11:51 03 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Müjdat Gezen

    Müjdat Gezen: Siyasi mizah beni çok yordu, bir espri yapıyorsun, ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 76

    Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, siyasi mizahın kendisini çok yorduğunu belirterek "Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor" dedi.

    Müjdat Gezen
    © AA / Ahmet Bolat
    Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek
    Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Sözcü'den Yüksel Şengül'e yaptığı açıklamalarda 'siyasi mizahın kendisini çok yorduğunu' belirtti.

    Siyasi mizahın 'dert, keder getirdiğini' söyleyen Gezen, "Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor" ifadelerini kullandı.

    Gezen, katıldığı bir televizyon programında, kullandığı "Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil" ifadelerinden ötürü gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

    YILMAZ ÖZDİL'İN NEDEN 1500 TL'YE MUSTAFA KEMAL KİTABI SATTIĞINI AÇIKLAYACAĞIM'

    Yılmaz Özdil'in tartışılan Mustafa Kemal adlı kitabını aynı adla oyunlaştırdığını da açıklayan Gezen, "Oyunun finalinde konuşmacı olarak sahneye çıkacağım ve oyunun hazırlanışını, Yılmaz Özdil'in neden bin 500 liraya Mustafa Kemal kitabını sattığını açıklayacağım" dedi.

    Gezen'in Şengül'e yaptığı açıklamaların ilgili kısmı şu şekilde:

    "Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabını aynı adla oyunlaştırdım, Barış Taşkın yönetecek. Mustafa Kemal oyunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda perde açacak. Oyunun finalinde konuşmacı olarak sahneye çıkacağım ve oyunun hazırlanışını, Yılmaz Özdil'in neden bin 500 liraya Mustafa Kemal kitabını sattığını açıklayacağım. Hangi sebepten 15 bin liraya satılan Padişahlar Serisi, 3 bin 700 liraya satılan Abdülhamid kitapları konu edilmiyor da, Mustafa Kemal kitabının konu edildiğini anlatacağım.

    'MUSTAFA KEMAL BU KADAR PARA EDER Mİ' DEMEK İSTİYORLAR'

    Haluk Hepkon
    Twitter
    Haluk Hepkon: FETÖ tehlikesi olduğunda çoğu masa altına saklanıyordu ama Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi'ye saldırırken son derece cesur olabiliyorlar
    Hedefe konulan Yılmaz Özdil değil, 'Mustafa Kemal bu kadar para eder mi?' demek istiyorlar. Amaçları bu, küçümsemek. Oysa bu tür saldırılarla Mustafa Kemal'i daha çok yüceltiyorlar. Kızım Elif, geçen hafta yaşadığı Hollanda'ya döndü. Ben en çok, kızımı ve Atatürk'ü özlüyorum.

    'ADI OLAN AMA KENDİ OLMAYAN DEMOKRASİNİN HALİ YÜREKLER ACISI'

    Yaşadığım tüm zorluklara rağmen 60 yıl bana mutluluk verdi, bu dünyadan gözü açık gitmem. 60 yıl içinde kimseyi üzmeyen iyi bir insan olmaya çalıştım. Hayatımı iyi insan olmak için harcadım. Benim beynim kötü olan her şeyi siler, geriye kalan hep iyilikler ve sevgi olur. Zaten Türkiye'yi üç şey kurtaracak, sevgi, sevgi ve sevgi. Ben sevmeyi seviyorum. Olumsuzluklar sona erse, belki de mutluluklar kendiliğinden çoğalacak. Askerlerimiz başka topraklarda şehit olurken nasıl mutlu olabiliriz. Ayrıca, adı olan ama kendi olmayan demokrasinin hali de yürekler acısı.

    'DÜŞÜNMEK SUÇ OLMASA HER ŞEY BİR ANDA DÜZELECEK'

    Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa her şey bir anda düzelecek. Bu siyasi mizah dedikleri de insanın üzerinde fena halde stres yapıyor. Seyirciler de buruk değil, tatlı tatlı gülmek istiyorlar. İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu. Çünkü siyasi mizah dert getiriyor, keder getiriyor. Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor.

    Halk rahat gülmek istiyor. Son dönemde sahnelediğimiz Sevgi Müzikali, Yedi Kocalı Hürmüz ve Şarkılar Seni Söyler, hem beni hem de seyirciyi rahatlattı. İnsanlar müzikallere gelerek yaşadıkları sıkıntıları unutmaya çalışıyor. Şimdi yeni bir müzikal geliyor.

    'HERKES OKUMALI Kİ ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE OLABİLELİM'

    Müjdat Gezen
    © AA / Ahmet Bolat
    Burhan Kuzu'ya hakaretten yargılanan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı
    Çok acı bir istatiği açıklamak istiyorum. Türkiye'de halkın yüzde 98'i hayatında hiç tiyatroya gitmemiş, yüzde 60'ı da hiç okumuyor, ne gazete, ne dergi, ne kitap. Oysa herkes hem izlemeli hem okumalı ki çağdaş bir ülke olabilelim. Ayrıca okumayan ve izlemeyen insanları herkes kandırabilir. Ayrıca bir de kara mizah var, İstanbul nüfusunun yarısı hayatında hiç deniz görmemiş.

    'O KADAR ÇOK YARGILANIYORUM Kİ, YARGILAYACAK HALİM KALMIYOR'

    Ekrem İmamoğlu'nu çok severim. Ne hakaret ediyor, ne küfür ediyor, ne de kimseyi aşağılayıp yargılıyor. Ben de kimseyi yargılamam. Çünkü o kadar çok yargılanıyorum ki, yargılayacak halim kalmıyor. Eminönü alt geçidini su bastı, yandaş basın İmamoğlu'nu hedef alarak ‘Nerdesin başkan?' diye manşet attı. Adam göreve yeni geldi. Son 17 yıldır o alt geçidi her zaman su basıyor ama İmamoğlu'ndan hesap soranlar bu konuyu bir kez bile manşete taşımadı. Asıl o gazetecilere sormak lazım, 'Siz neredeydiniz muhteremler?'"

    Etiketler:
    Röportaj, Sözcü gazetesi, Açıklama, Mizah, Müjdat Gezen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Krasnodar Askeri Havacılık Okulu'nun öğrencilerinden biri, yemin metnini okurken
    Geleceğin kadın savaş pilotları Krasnodar Askeri Havacılık Okulu’nda yemin etti
    Karikatür
    İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne insansız hava aracı göndermeyi değerlendiriyor
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet