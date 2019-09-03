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11:50 03 Eylül 2019
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    Kadına şiddet uygulayan Buca Belediyesi'nde çalışamayacak

    © DHA /
    Türkiye
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    Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına şiddet konusu Buca Belediyesi meclisinde masaya yatırıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentte kadına şiddete geçit vermeyeceklerini vurgulayarak artık bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Kılıç, "Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren bir uygulayama geçtik; kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun belediyemizde barınamayacak" dedi.

    Buca Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümüne kadına şiddet konusu damga vurdu.

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    Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olduğunu hatırlatan Başkan Erhan Kılıç, şiddetin boyutlarının her geçen gün katlandığını söyledi. 

    Alınacak sert önlemlerle bunun bir nebze olsun azalmasını istediklerini kaydeden Kılıç, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu ülkede aslında hiçbirimizin kabul etmediği, kimsenin havsalasının almadığı ama ne yazık ki her geçen gün devam eden ve artış trendinde olan, hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir noktaya ulaştı. Artık bu saatten sonra söylenecek söz kalmıyor. Ben şunu beyan etmek istiyorum; Buca Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Belediyemizde kadına şiddet olayının yaşanması halinde, böyle bir personeli belediyemizde barındırmayacağız. Artık somut adımlar atılması gerekiyor. Biz bu somut adımı atıyoruz. Bundan böyle kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, Buca Belediyesinde barınamayacak, çalışamayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren böyle bir uygulamaya geçtik. Bunu bütün personelimizin bilgisine sunuyorum" diye konuştu. 

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    © DHA /
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    CHP Meclis üyesi Özkan Yorulmazbaş ise Polis Akademisi Başkanlığı'nın araştırmasına göre 2016-2018 yılları arasında toplam 932 kadının öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinde İzmir’in Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

    Cinayet kurbanı kadınların yüzde 31'inin bıçak ve kesici aletle hunharca katledildiğini dile getiren Yorulmazbaş, "Bu kadınların yüzde 15’i ise sokak ortasında öldürüldü. Fail ve maktullerin yüzde 46’sı ilkokul mezunu. Cinayeti önleyemiyorsak cehaleti yenmeliyiz” dedi.

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    Etiketler:
    Kadına şiddet, Kadın cinayeti, Erhan Kılıç, İzmir, Buca Belediyesi
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