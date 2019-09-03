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11:50 03 Eylül 2019
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    Mimar Sinan'ın 451 yıllık eserine restorasyon yıkımı

    © DHA / HASAN YILDIRIM
    Türkiye
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    İstanbul'da Beyoğlu Emekyemez mahallesinde bulunan Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi'nin bir bölümü restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı.

    Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi'ne geçen cumartesi günü saat 13.00 sıralarında gelen, biri şantiye sorumlusu 3 kişi iddiaya göre tarihi çeşmede restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı.

    UNESCO'nun listesindeydi: 'Restorasyonda' denen tarihi müze 7 yıldır kapalı
    © Fotoğraf : DHA
    UNESCO'nun listesindeydi: Tarihi müze, restorasyon nedeniyle 7 yıldır kapalı
    DHA'nın aktardığı habere göre, tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı.

    Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin tarihi çeşmenin duvarını yıkma anı, işçilerin polis tarafından götürülmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    TEK TEK TARİHİ ÇEŞMENİN TAŞLARINI ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

    Mısır Çarşısı
    © Flickr /
    Mısır Çarşısı'nda restorasyon: Tarihi duvarlara çivi çakmamız bile yasaktı, şimdi dev panolar kurdular
    Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işleten Mecit Ayördü, şunları söyledi:

    "Cumartesi öğlen saat 1 sıralarında buraya kim olduğu belli olmayan bir yıkım ekibi geldi. Burada tek tek tarihi çeşmenin taşlarını çıkarmaya başladılar. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Çevredeki esnaf arkadaşlar durum polis ekiplerine bildirdi. Karakoldan gelen ekipler inşaatı durdurdu. Burası 450 yıllık bir çeşme Mimar Sinan eseri, işte netice bu. Daha önce burada hiçbir çalışma yapılmadı. Daha önce çeşmenin tabelası vardı 5-6 yıl önce o da çalındı, kimse araştırmadı. Burada akşam ne olduğu belli değil. Dükkanın önünde oturuyorlar içki içiyorlar, burası çöpler içinde. Tarihi eserlerimize sahip çıkmamız lazım burası virane bir halde. Turistler buraya kafileler halinde geliyorlar onlar da gördükleri bu manzara karşısında şaşırıyorlar."

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    Etiketler:
    Yıkım, Restorasyon, çeşme, Mimar Sinan, Beyoğlu, İstanbul
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