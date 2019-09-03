Aracında müzik dinleyen aileye çocuklarının yanında silahlı saldırı: Baba öldü, anne yaralandı

Gaziantep'te 'yüksek sesle müzik dinleme' tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada Öznişastacı çifti kurşunlara hedef oldu. Olayda baba Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

İddiaya göre, Ersin Öznişastacı, eşi Aynur ve iki çocuğuyla Şahinbey ilçesi Kozluca mahallesi Kabasakal Parkı'nda otomobilinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

Parka gelen A.Ç ile Ersin Öznişastacı arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç tabancayla aileye ateş etti.

Ağır yaralanan Ersin Öznişastacı ile eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Öznişastacı buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'

Öznişastacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zanlı A.Ç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aynur Öznişastacı gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sıcak olduğu için ailece parka gittiklerini söyledi.

Otomobilde müzik dinlediklerini belirten Öznişastacı, "Daha sonra adam çıktı eşime küfür etti. Daha sonra eşim 'benle düzgün bir dille konuş' dedi. Daha sonra adam evine gidip tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu. Eşimi de sırtından vurdu" dedi.