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13:21 03 Eylül 2019
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    Kurban Bayramı'nda kaçan boğa yaylada bulundu, Haluk Levent 'Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz' dedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Erzincan'da Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken kaçan boğa, 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre rakımdaki yaylada bulundu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, '"Boğanın sahibiyle görüştük. Kesmeyecekler. Bir arkadaşım parasını ödeyecek. Dağdan indirilmesini bekliyoruz. Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz" dedi.

    DHA'nın aktardığı habere göre olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce meydana geldi.

    7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu
    © İHA / MURAT KANBER
    7 saat süren kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu
    Oral Sarıoğlu, aile bireyleri ile birlikte 7 bin lira vererek yaklaşık 200 kilo ağırlığında kurbanlık boğa aldı. Hayvan, akşam saatlerinde Üzümlü Belediyesi'nin mezbahasına götürülürken Sarıoğlu'nun elinden bir anda kaçtı.

    İlçe merkezinde başlayan kovalamaca evlerin bahçesinde devam etti. Hava karardıktan sonra fenerlerle boğayı arayan Sarıoğlu ve yakınları, tüm çabalara rağmen bulamadı.

    Kurbanlık boğasını bulamayan Sarıoğlu, güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından bayramın birinci gününde yakınları ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı.

    DRONE İLE ARAMA YAPILDI

    Aramalarda, dağlık alanda havadan arama yapılması için drone kiralandı. Bayramın üçüncü gününe kadar devam eden bu arama da sonuç vermedi. Bunun üzerine Sarıoğlu, kaçan kurbanlıktan umudunu kesti ve yeniden kurbanlık aldı.

    Kaçak kurbanlıklar Drone yardımıyla bulundu
    © AA /
    Kaçak kurbanlıklar drone yardımıyla bulundu
    Bayramın ardından bölgedeki tüm köylere ve hayvan yetiştiricilerine haber ulaştıran Sarıoğlu, kaçan boğanın ilçeye yaklaşık 10 kilometre ve 3 bin 200 metre yükseklikteki Sarıkaya köyünün yaylasında, başka çobana ait sürünün arasında olduğu haberini aldı.

    Sürü sahibi, görüştüğü Sarıoğlu'na hayvanının kendi ineklerinin arasında olduğunu ve gelip alabileceğini söyledi.

    Bunun üzerine 2 kişi görevlendiren Sarıoğlu, "2 arkadaş önce araçla ardından 4-5 kilometre yürüyüşün ardından yaylaya ulaşarak gece vakti boğayı indirecekti; ancak tek başına gelmediği için onlar da başarılı olamadılar. Bölge dağlık olmadığı ve yol bulunmadığı için sürü sahibi ile yaptığımız görüşmede orada kalmasında ve kış ayları ile birlikte tüm hayvanların yayla dönüşünde indirmeye karar verdik" dedi.

    'KESTİKTEN SONRA İHTİYACI OLANLARA DAĞITACAĞIZ'

    Boğa
    © Fotoğraf : DHA
    Rize'de kaçan kurbanlık boğa yüzerek Trabzon'a gitti
    Evli ve 3 çocuk babası Sarıoğlu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da kurbanlıklarının kaçtığını ancak gündüz olduğu için bir süre sonra yakaladıklarını söyledi.

    Sarıoğlu, "Bu bayram yaşadıklarımız film gibi. Kaçması, kovalamaca sürecimiz, insanlara zarar vermemesi için gösterdiğimiz çaba, harcadığımız emek çok fazla. Günler geçmesine rağmen bulunacağından emindik. Bölgedeki sürü sahipleri yabancı hayvanları birbirlerine haber verirler, buralarda hırsızlık olmaz ve şükür ortaya çıktı. Ancak günler sonra bile halen kurbanlığımıza ulaşamadık. Bulan çoban gerekli bakımını yapacak, yaylalarda otlayacak, artık kış aylarının gelmesini bekleyeceğiz, yayla zamanının sonra ermesi ile birlikte indirdikten sonra adak kurbanı olarak kesmeyi amaçlıyoruz. Kestikten sonra da ihtiyaçlılara dağıtacağız" diye konuştu.

    HALUK LEVENT: BOĞA KESİLMEYECEK

    Boğa Ferdinand
    © DHA /
    Kaçak boğa Ferdinand bu bayram çiftlikte
    Öte yandan yaylada bulunan boğa için şarkıcı Haluk Levent devreye girdi.

    Yayladan henüz indirilemeyen hayvanın adak olarak kesileceğini öğrenen Levent, Twitter hesabından, boğayı satın alacaklarını duyurdu.

    Levent, "Boğanın sahibiyle görüştük. Kesmeyecekler. Bir arkadaşım parasını ödeyecek. Dağdan indirilmesini bekliyoruz. Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz" paylaşımında bulundu.

    Etiketler:
    DHA, Drone, Haluk Levent, Boğa, Kurban Bayramı, Erzincan
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