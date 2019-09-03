Kurban Bayramı'nda kaçan boğa yaylada bulundu, Haluk Levent 'Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz' dedi

DHA'nın aktardığı habere göre olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce meydana geldi.
İlçe merkezinde başlayan kovalamaca evlerin bahçesinde devam etti. Hava karardıktan sonra fenerlerle boğayı arayan Sarıoğlu ve yakınları, tüm çabalara rağmen bulamadı.
Kurbanlık boğasını bulamayan Sarıoğlu, güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından bayramın birinci gününde yakınları ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı.
DRONE İLE ARAMA YAPILDI
Aramalarda, dağlık alanda havadan arama yapılması için drone kiralandı. Bayramın üçüncü gününe kadar devam eden bu arama da sonuç vermedi. Bunun üzerine Sarıoğlu, kaçan kurbanlıktan umudunu kesti ve yeniden kurbanlık aldı.
Sürü sahibi, görüştüğü Sarıoğlu'na hayvanının kendi ineklerinin arasında olduğunu ve gelip alabileceğini söyledi.
Bunun üzerine 2 kişi görevlendiren Sarıoğlu, "2 arkadaş önce araçla ardından 4-5 kilometre yürüyüşün ardından yaylaya ulaşarak gece vakti boğayı indirecekti; ancak tek başına gelmediği için onlar da başarılı olamadılar. Bölge dağlık olmadığı ve yol bulunmadığı için sürü sahibi ile yaptığımız görüşmede orada kalmasında ve kış ayları ile birlikte tüm hayvanların yayla dönüşünde indirmeye karar verdik" dedi.
'KESTİKTEN SONRA İHTİYACI OLANLARA DAĞITACAĞIZ'
Sarıoğlu, "Bu bayram yaşadıklarımız film gibi. Kaçması, kovalamaca sürecimiz, insanlara zarar vermemesi için gösterdiğimiz çaba, harcadığımız emek çok fazla. Günler geçmesine rağmen bulunacağından emindik. Bölgedeki sürü sahipleri yabancı hayvanları birbirlerine haber verirler, buralarda hırsızlık olmaz ve şükür ortaya çıktı. Ancak günler sonra bile halen kurbanlığımıza ulaşamadık. Bulan çoban gerekli bakımını yapacak, yaylalarda otlayacak, artık kış aylarının gelmesini bekleyeceğiz, yayla zamanının sonra ermesi ile birlikte indirdikten sonra adak kurbanı olarak kesmeyi amaçlıyoruz. Kestikten sonra da ihtiyaçlılara dağıtacağız" diye konuştu.
HALUK LEVENT: BOĞA KESİLMEYECEK
Yayladan henüz indirilemeyen hayvanın adak olarak kesileceğini öğrenen Levent, Twitter hesabından, boğayı satın alacaklarını duyurdu.
Levent, "Boğanın sahibiyle görüştük. Kesmeyecekler. Bir arkadaşım parasını ödeyecek. Dağdan indirilmesini bekliyoruz. Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz" paylaşımında bulundu.
Boğa’nın sahibiyle görüştük.— Haluk Levent (@haluklevent) 3 сентября 2019 г.
Kesmeyecekler..
Bir arkadaşım parasını ödeyecek.
Dağdan indirilmesini bekliyoruz.
Ferdinand’ın çiftliğine göndereceğiz.
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