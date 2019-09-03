Cezaevinden firar etti, eşini molotofla evden çıkarıp pompalı tüfekle öldürdü

Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın yaşadığı eve geldi.

Mutfak penceresinden motolof kokteyli atarak evde yangın çıkaran Ali Mıngır, daha sonra yangın nedeniyle dışarıya çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle vurdu.

Sırtından ağır yaralanan Birsen Mıngır, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Ali Mıngır kayıplara karışırken, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, eşini öldürdükten sonra kaçan Ali Mıngır'ı yakalamak için çalışma başlattı.