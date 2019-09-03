'Hediye kitap' şartıyla serbest kalmıştı: Öğretmene tokat atan veli cezasını 10 taksit ile ödeyecek

Tuzla’da kız kardeşini makyajını silmesi için uyaran öğretmene tokat atan ve nöbetçi hakimlik tarafından 100 Temel Eseri okuması şartıyla adli kontrolle serbest bırakılan öğrenci velisi 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın 10 taksitle ödenmesine karar verdi.

İstanbul Tuzla'da 23 Kasım 2018'de, Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan kız kardeşi B.O.'yu makyajını silmesi için uyaran nöbetçi öğretmen Şule Ülger ile tartışan ve tokat atan Ferhat Orhan, öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

100 TEMEL ESERİ OKUMA ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞTI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği, Ferhat Orhan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 100 Temel Eserden, 100 kitabı olayın yaşandığı Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etmesi ve hakimliğin belirlediği kitabı okuyarak hafta bir mahkemeye sunmasına karar vermişti.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre hakkında ‘kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılan Ferhat Orhan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ferhat Orhan katıldı.Tutuksuz sanık Ferhat Orhan savunmasında, olay tarihinde kız kardeşi B.O.'nun eşini ağlayarak aradığını ve bunun üzerine okula gittiğini söyleyerek, “Müşteki kız kardeşime tokat atmış, ben de o anlık öfkeyle tokat attım” dedi.

3 BİN LİRAYI 10 TAKSİT İLE ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Ferhat Orhan'ı, 150 gün karşılığı 3 bin lira adli para cezasına çarptırırken, cezanın da 10 eşit taksit ile ödenmesine karar verdi.