DİSK'ten Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yalanlama: Toplu iş sözleşme taslaklarını imzalatmak için muhatap bulamıyoruz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın "Ağrı Belediyesi işçileri ile sözleşme yaptık. Bugüne kadar kimseyi işten çıkarmadık" ifadesine yalanlama geldi. DİSK Genel İş Sendikasi Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik "Toplu sözleşme taslaklarını imzalatmak için Ağrı Belediyesi'nde muhatap bulamıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketlerden bazı işçiler işten çıkarılmıştı. Belediyeden yapılan açıklamada İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGOVEN'de çalıştıklarını ancak gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını ileri süren işçilerin, AK Parti tarafından 31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde işe alındığının altı çizilmişti.

İBB’den çıkarılan işçilerle ilgili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan’dan gelen mesajda “Ağrı Belediyesi işçileri ile sözleşme yaptık. Bugüne kadar kimseyi işten çıkarmadık. Masaya oturup anlaştığımız sendika DİSK. 'AK Parti ülkeyi kutuplaştırıyor' diyenler ise işçileri işten çıkarıyor. Umarım bize bakıp utanırlar. İmamoğlu Ağrı Belediyesi'ni örnek alırsa fena olmaz” ifadeleri yer almıştı.

Ağrı belediyesi işçileri ile sözleşme yaptık. Bugüne kadar kimseyi işten çıkarmadık.Masaya oturup anlaştığımız sendika Disk .Akparti Ülke’yi kutuplaştıyor diyenler ise işçileri işten çıkarıyor. Umarım bize bakıp utanırlar.. İmamoğlu Ağrı belediyesini örnek alırsa fena olmaz...! — Savcı Sayan (@SavciSayan) August 31, 2019

Sayan’ın Ağrı Belediyesi işçileri ile sözleşme yaptığı ve DİSK ile masaya oturup anlaştığı açıklamasına DİSK Genel İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik’ten yanıt geldi.

DİSK Genel İş Sendikasi Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik, AKP’li Sayan’ı yalanlayarak sosyal medyada şu açıklamayı yayımladı:

“Ağrı belediyesi yönetimi basının önünde şirket işçilerine verdiğiniz sözünüzü tutunuz. toplu iş sözleşme taslakları derhal imzalatınız. imza töreninde kaçan belediye başkan ve yardımcılarını hala görememişiz. Kısacası Toplu sözleşme taslaklarını imzalatmak için Ağrı Belediyesi'nde muhatap bulamıyoruz. basının önünde işçilerin huzurunda sosyal medya üzerinde durmadan belediye şirket işçileri üzeride siyaset yapan belediye başkanı ve yönetimini verdikleri sözlerine sahip çıkmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde yasal Grev hakkımızı kullanmaktan başka şansımızın kalmadığını belirtmek istiyorum önümüzdeki günlerde iyi niyetimizi nasıl suistimal ettiğini üyelerimizle birlikte basın açıklaması ile birlikte kamuoyuna deklare edeceğiz.”