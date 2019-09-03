Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael hakkında yeni soruşturma

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Adli Tıp raporunda ise Palu Ailesi’nin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı.

Müge Anlı, 3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan Palu ailesi üyesi Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da canlı yayında duyurdu.

Buna göre, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem ve Melike Tahnal’ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AKIL SAĞLIKLARI YERİNDE

Anlı ayrıca, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu Ailesi’nin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, birkaç ay önce Türkiye'nin gündemine oturdu.

Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.

Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.

Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise "içine cin kaçtığı gerekçesiyle" yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Havva Palu ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı.

Bu ifade, ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken, konuyla ilgili emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.