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    CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'na 'İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya yanıt

    © DHA /
    Türkiye
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    Kayyum atamalarına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP’den yanıt geldi.

    Bursa'da yapılan düzensiz göçle ilgili değerlendirme toplantısına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesini sert sözlerle eleştirdi.

    © İHA / SAMET DOĞRU
    Soylu'dan İmamoğlu'na: İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
    Soylu, İmamoğlu'na yönelik olarak, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken, terörist cenazelerinde yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın" ifadesini kullandı.

    Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Atanmış' bir Bakanın, 'seçilmiş' bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin" dedi.

    ​ÖZGÜR ÖZEL: ATEŞ OLSAN CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

    Özel, "Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Özgür Özel, Kayyum, Süleyman Soylu, CHP, Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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