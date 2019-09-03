CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'na 'İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya yanıt

Bursa'da yapılan düzensiz göçle ilgili değerlendirme toplantısına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesini sert sözlerle eleştirdi.
Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Atanmış' bir Bakanın, 'seçilmiş' bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin" dedi.
“Atanmış” bir Bakanın, “seçilmiş” bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin. https://t.co/5g4Lbs9U0A— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) September 3, 2019
ÖZGÜR ÖZEL: ATEŞ OLSAN CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Özel, "Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine" ifadesini kullandı.
Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 3, 2019
Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın.
Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine! https://t.co/pnoVfJw3N6
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