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16:24 03 Eylül 2019
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    14 yaşındaki kızını istismar edip fuhuşa zorlayan baba tutuklandı

    © DHA /
    Türkiye
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    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı sokakta ağlarken bulunan 14 yaşındaki N.A. adlı kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismarda bulunup, para karşılığı başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. N.A.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan babası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ​Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece yarısı Reşadiye mahallesinde devriye görevini yürütürken bir kız çocuğunun kaldırımda oturup ağladığını fark etti.

    © DHA /
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    Ekiplerin yanına gittiği kız çocuğu, babasının kendisini fuhşa zorladığını öne sürdü. Bunun üzerine N.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Çocuk Büro Amirliği'nde uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan N.A., başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı.

    N.A., kendisi 1 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir yakınının yanında kaldığını, öz babası F.A.'nın geçen yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

    Babasının kendisini para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığını ifade eden N.A., olay günü babasının kendisini taksi ile Çorlu'ya getirdiğini ve daha önceden anlaştığı kişilere teslim ettiğini belirtti. 

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    N.A., "Önce bir kişi ile birlikte oldum. Daha sonra 2 kişi ile birlikte olmak için bir eve gittik. Burada bir kişi bana yaşımı sorduğunda 14 olduğumu söyledim. O kişi yaşımı öğrenince benimle birlikte olmadı ve evden dışarıya attı. Dışarıya çıktığımda ne yapacağımı bilemedim ve sokakta ağlarken polis ekipleri beni buldu" dedi.

    Polis ekipleri, N.A.'nın ifadesi doğrultusunda Saray ilçesinde emlakçılık yaptığı belirtilen baba F.A.'yı gözaltına alarak Çorlu'ya getirdi. Ekipler, N.A. ile birlikte olduğu belirtilen 3 kişiyi de gözaltına aldı. 

    F.A., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan F.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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    Etiketler:
    Tutuklama, Fuhuş, Cinsel istismar, Çorlu, Tekirdağ
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