14 yaşındaki kızını istismar edip fuhuşa zorlayan baba tutuklandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece yarısı Reşadiye mahallesinde devriye görevini yürütürken bir kız çocuğunun kaldırımda oturup ağladığını fark etti.
Çocuk Büro Amirliği'nde uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan N.A., başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı.
N.A., kendisi 1 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir yakınının yanında kaldığını, öz babası F.A.'nın geçen yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Babasının kendisini para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığını ifade eden N.A., olay günü babasının kendisini taksi ile Çorlu'ya getirdiğini ve daha önceden anlaştığı kişilere teslim ettiğini belirtti.
'YAŞIMI ÖĞRENİNCE BENİMLE BİRLİKTE OLMADI'
Polis ekipleri, N.A.'nın ifadesi doğrultusunda Saray ilçesinde emlakçılık yaptığı belirtilen baba F.A.'yı gözaltına alarak Çorlu'ya getirdi. Ekipler, N.A. ile birlikte olduğu belirtilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
F.A., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan F.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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