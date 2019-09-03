Bartın'da bir kişi Roma dönemine ait lahdin içinde yemek pişirdi

Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum mahallesindeki yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahdin içerisinde piknik tüpünün üzerine konulan tencere ile yemek pişirildi. Lahit içinde yemek pişirildiğini görenler, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Müzedeki görevli arkeologlarımız lahdi gören güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişi olduğu görüldü. Zaten 4 dakikada ateşi yakıyor, tenceresini alıp oradan gidiyor. Arkeolog arkadaşlarımız alevden dolayı lahitte zarar oluşmadığını tespit etti ancak biz ‘tarihi eserlere saygısızlık, küçümseme, değer vermeme’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Adli makamlar bu eylemi gerçekleştirenlere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'ten işlem yapacak. Yine geçtiğimiz haftalarda Kum Mahallesi’ndeki lahitlerin üzerine siyah sprey boya ile ‘Gülay’ yazılmıştı. O yazıların kumlama sistemiyle silinmesi için Ankara’dan ekip bekliyoruz."