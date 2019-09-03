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17:55 03 Eylül 2019
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    Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı: Kendisiyle evlenmek istiyorum

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cihan A., barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi N.K.'yi, 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan N.K., hastanedeki tedaviyle yaşama tutunurken, Cihan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. "Keşke böyle bir olay olmasaydı" diyen Cihan A. "Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" ifadesini kullandı.

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde emekli uzman çavuş Cihan A. iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi.

    Olay yeri
    © İHA /
    Eski eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
    Oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden giden Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak barışmak istediğini söyledi.

    Cihan A. olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp N.K.'yi bıçaklamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti.

    Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken çevredekiler olaya müdahale etti. Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp tekme tokat dövdü.

    Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.

    © DHA /
    Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Cihan A. bayıldı

    GÖZALTINA ALINAN CİHAN A. TUTUKLANDI: PİŞMANIM

    Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A. ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alındı. Cihan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    © AA / Engin Özekinci
    Cezaevinden firar etti, eşini molotofla evden çıkarıp pompalı tüfekle öldürdü
    Cihan A., sorgusunda N.K.'yi eski eşinden kıskandığını, bu yüzden aralarında bir süredir sorun olduğunu söyledi.

    Olay günü N.K. ile barışmak için dondurma alarak yanına gittiğini ileri süren Cihan A., "Oğluna dondurma verdim. Çocuk sevinerek dondurmayı yemek için hastaneye girdi. Sonra N. ile konuşmaya başladık. 'Bu ilişki biterse ailemin yüzüne nasıl bakarım?' dedim. Bana hakaret etti. 'Hayatımdan çık git' dedi ve eliyle itekledi. Bir an kendimi kaybettim. Beynim döndü. Kişisel korunmam için arkadaşımın dükkanından aldığım ekmek bıçağıyla vurmaya başladım. Bıçağı kaç sefer ve neresine vurduğumu bilmiyorum. Ancak teyzesinin kızının aramıza girdiğini hatırlıyorum. Bütün cadde üzerime saldırdı ve bana vurmaya başladılar. Bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.

    'YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

    © DHA /
    Bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü
    5 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gün süren tedaviyle yaşama tutunan N.K. ise ifadesinde Cihan A. ile 4-5 yıldır tanıştığını, ilk yıl aralarında bir ilişki olduğunu ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

    Cihan A.'nın kendisini saplantı haline getirdiğini, olaydan bir gün önce de zorla evine geldiğini ileri süren N.K., "Ayrılmak istedim ama peşimi bıkamadı. Olaydan bir ay önce evimi yakmaya kalktı, beni öldürecekti; ama polisi arayınca gitti. Olay günü hastane önünde bana kavuşmak ve barışmak istediğini, pişman olduğunu söyledi. Kabul etmeyince ne olduğunu anlamadan birden bire bıçakladı. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Yaşadığım için çok şanslıyım. Allah'a şükrediyorum. Beni vatandaşlar kurtardı onların sayesinde hayattım. Onlar olmasaydı şimdi toprağın altındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

    Etiketler:
    Tutuklama, Bıçaklama, Polatlı, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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