Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri dahil pek çok önemli ödüle layık görülen gazeteci Atilla Güner, 9 Eylül Pazartesi akşamından itibaren hafta içi her gün 17:30-19:00 saatleri arasında RS FM’de (Radyo Sputnik) ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programıyla dinleyicileriyle buluşacak.

RS FM’in ödüllü programcısı Atilla Güner, yeniden mikrofon başında. 2011-2015 yılları arasında RS FM’de ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programını Cengiz Erdil ile hazırlayıp sunan Güner, bu süre içinde üç önemli gazetecilik ödülüne değer görülmüştü. Radyo haber programı dalında TGC Sedat Simavi Ödülü, TGC ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘Yılın radyo haber programı’ ödüllerini alan Güner, önceki yıllarda da ‘Yılın TV Haberi’ ve ‘Basın Haberi’ ödüllerini almıştı.

Atilla Güner, 4 yıllık aranın ardından RS FM’de yeniden ‘Akşam Postası’ programıyla dinleyicileriyle buluşacak. ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programı 9 Eylül Pazartesi akşamından itibaren hafta içi her gün 17:30-19:00 saatleri arasında yayınlanacak. Program Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.

Güner’in hazırlayıp sunacağı programın editörlüğünü ise deneyimli gazeteci Uğur Koçbaş üstlenecek.

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ATİLLA GÜNER KİMDİR?

Gazeteciliğe 1981'de Ankara Barış gazetesinde mesleğe başlayan Atilla Güner, Hürriyet Ankara Bürosu'nda sıkıyönetim mahkemelerini izledi. Uzun yıllar Ankara ve İstanbul'da Hürriyet, Milliyet ve Söz gazeteleri adına adliye muhabirliği yapan Güner, Sabah, Vatan ve Milliyet'te Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü ,Genel yayın Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Kanal 6, Kanal D, NTV, Kanal E'de televizyon haber yöneticiliği yaptı. Milliyet Haber Ajansı Genel Müdürlüğü'nü sürdürürken Hürriyet Haber Ajansı ile birleşerek oluşturulan DHA'nın Genel Koordinatörlüğü'nü yaptı. 2002'de kuruluş aşamasından itibaren görev aldığı Vatan'dan Haziran 2011'de ayrıldı.

'Atilla Güner ile Akşam Postası' adlı radyo programını RS FM'de 3.5 yıl sürdürdü. Nisan 2015'te ayrıldı. Antalya merkezli VTV televizyonunda başlattığı 'Atilla Güner ile Ayrıntılar' programını 2019’da TGRT Haber’de de devam ettirdi. Bersay İletişim Grubu'nda, siyasal iletişim biriminin sorumlusu olarak görev aldı. Güner ayrıca Türkiye’nin önde gelen şirket ve kurum yöneticilerine, siyasilere medya eğitimi dersi verdi.

ÖDÜLLERİ

1982'de Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 'Yılın Yerel Gazete Haber Ödülü'ne değer görüldü.

1992'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 'Yılın TV Haberi' ödülünü kazanmıştır. (Kanal 6'daki "İzlanda ile Türkiye'nin paylaşamadığı çocuklar" haberiyle.. )

2011'de TGC'nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülüne değer görüldü.

2012'de ÇGD’nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülünü “Atilla Güner’le Akşam Postası” programıyla kazandı.

2013’te ’TGC Sedat Simavi Ödülleri’nin radyo dalındaki ödülü; ‘Gezi parkı olayları sırasındaki yayınlarıyla ‘ Atilla Güner ile Akşam Postası’na verildi.

RS FM HAKKINDA

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki partneri olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam eden RS FM’de, çok sayıda deneyimli gazeteci ve programcı görev alıyor.

RS FM, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.