İmamoğlu'ndan İSPARK'ta kadın çalışan olmamasına tepki: Büyük marifet

İBB Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıldönümünü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. “Zabıta Haftası” etkinlikleri, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Ardından İstanbul’un ilk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi’nin Unkapanı İMÇ Çarşısı’ndaki kabrinin ziyaret eden heyet, daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Lazoğlu, Dilenci Müdahale Zabıta Amiri Nazan Başelli ve Kadıköy Zabıta Müdürü Hakkı Aydın’ı makam odasında kabul etti. Toplantıda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da hazır bulundu.
Gelen heyetin Zabıta Haftası’nı kutlayan İmamoğlu, “Arkadaşlarımıza selam iletin. Bu önemli ve özel görevden dolayı, sorumluluklarının büyük olduğunu ve aynı zamanda bizim de onlara güvendiğimizi, İstanbul’a çok güzel hizmetler yapmalarını dilediğimizi, sizin nezdinizde iletin” dedi.
Belediye denince insanların aklına “zabıta” geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “Dolayısıyla bir kurumun kimliğini en derin hissettiren, hatta o kurumu yöneten, ki belediyeden bahsediyorum, belediye başkanını aynı şekilde hissettiren, toplumun ön yüzü gibi gösteren kişiler zabıtalardır. Bu bakımdan benim bu kente neler vermek istediğimi, iyi idrak etmelerini istiyorum. Güler yüzlü, kentsel samimiyetten ayrılmayan, insanına saygılı, aynı zamanda da bu kentin büyük bir ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini hususunu da asla ıskalamayan önemli bir disiplin karakteri gerektiriyor” diye konuştu.
Zabıta teşkilatının Türkiye’nin en eski kurumlarından ve mesleklerinden birisi olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:
“Zabıtaya yakışan davranışlarda bulunan bir heyet arzu olmasını diliyorum. Tanımladığım unsurları, sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bu sizin mesleğiniz. İnşallah öyle bir dönemi, hep birlikte yaşatırız. İnşallah, keyifli ve kazasız, sıkıntısız, kimsenin ayağına taş değmeden, özel bir süreci, kurumumuza maddi manevi yaşatırız.”
Zabıta Daire Başkanı Köse’ye İBB bünyesinde kaç zabıta olduğunu soran İmamoğlu, “2 bin 600 personelimiz var. Bunların içerisinde ruhsat denetim müdürlüğüne bağlı sivil memurlarımız var. İşçilerimiz, sözleşmeleri memurlarımız, taşeron personelimiz var. Zabıta memuru olarak da bin 200 personelimiz var. Tabii ki İstanbul çok büyük malumunuz. Sıkıntılar yaşıyoruz” yanıtını aldı.
Bunun üzerine İmamoğlu, “İstanbul’da nüfus depresyonu da var. Depresyonu şunun için diyorum: Bizim nüfusumuz olmayan ciddi bir nüfusu, İstanbul, yük olarak taşıyor. Ve onların şu anda kente karşı refleksleri iyi değil. Özellikle mülteciden bahsediyorum burada. Farklı ülkelerden gelen mülteciler var; ama yoğunluğu Suriye’den. Böyle büyük bir kente uyum sağlama konusunda ciddi sorunları olduğu bir gerçek. O bakımdan ihtiyacı görüyorum. Ciddi bir personel sayısına da ihtiyaç var, düzene de ihtiyaç var. Yeni uzmanlık alanı geliştireceğimiz birimlerin oluşmasına ihtiyaç var. Önümüzdeki dönem bu konuları düşünmek zorundayız. Yakın zamanda azalacak diye düşünürsek, kendimiz aldatırız. Elde ettiğim veriler bu yönde. Çok sıkı bir çalışma masasını oluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Zabıta heyeti İmamoğlu’na kadın figürlü biblo hediye etti. Hediyeden memnuniyet duyduğunu belirten İmamoğlu, “Zaten bazı veriler bizi üzüyor. Şok oldum yani. İSPARK’ta sıfır kadın çalışan olur mu? Sıfır yani! Enteresan. Bir kurumda 2 bin 500 personelde sıfır! Büyük bir marifet yani!” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
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