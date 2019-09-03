İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması: İmamoğlu Teftiş Kurulu'na inceleme talimatı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Mezarlığı’nda tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezarlık yapıldığı yönünde çıkan haberler ile bir açıklama yaptı.

İBB tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddia ve haberlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisine sunulduğu ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun da iddialarla ilgili olarak Teftiş Kurulu’na inceleme yapılması talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada “İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul´un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.

İstanbul tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına vurgu yapılan açıklamada, "Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu´nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir. İBB, İstanbul'un koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarının korunması hususunda azami gayreti gösterecektir. Bugün medyaya yansıyan iddia da Başkan İmamoğlu’nun söz konusu teftiş talimatı içinde yer alan uygulamalar arasındadır. Teftişin bitmesi sonrası da kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüp'te bir firmanın tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezar yapıp sattığı belirtilmişti. 2 kişiyi defnettirip tescilli bina yerini mezarlığa çevirmek isteyen firmanın Anıtlar Kurulu'na giderek tescili kaldırmak için başvuruda bulunduğu ancak izin çıkmayınca gömülen 2 mevtanın definden yıllar sonra başka mezarlara taşındığı medyaya yansımıştı.