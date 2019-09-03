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20:57 03 Eylül 2019
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    Eşini 15 yerinden bıçakladı, ilk duruşmada tahliye oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Eşini 15 yerinden bıçaklayan ve 'kasten yaralama' davasında tutuklu sanık H.S., Eskişehir 7. Asliye Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tahliye edildi. Karara tepki gösteren Öznur Sazlar, "Ağır cezada yargılanması için ölmem mi gerekiyor" diyerek isyan etti.

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
    'Sonun Emine Bulut gibi olacak' tehditlerine maruz kalan kadın yaşadıklarını anlattı
    Eskişehir'de Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan boşanmak üzere olduğu eşi, ilk duruşmada serbest bırakıldı. Savcılıktan çıkarılan koruma kararının yenilenmesi için talepte bulunduğunu söyleyen Sazlar, talebe geç cevap verildiği için çocuğunu eşi ile görüştürmek zorunda kaldığını anlattı. O gün evde eşine saldıran H.S., 15 bıçak darbesiyle Öznur Sazları yaraladı. Can havliyle kendini dışarı atıp yardım istediğini söyleyen kadın, olay anını anlattı.

    'İLK DARBEYİ KALBİME VURDU'

    Bıçaklamaması için yalvardığını ifade eden Öznur Sazlar, kendini son anda dışarı attığını belirtti.

    Sazlar olayı şu şekilde anlattı:

    “Akşam iş çıkışı oğlumu görmeye geldi. Uzaklaştırmamız olduğu halde savcılık 2. uzaklaştırma talebinden sonra onay gelmediği için mecbur kaldım görüştürmek için. Oğlumu görmeye geldi. İzin verdim. Daha sonra oğlum çok huysuzlandı. Teyzesinin kafesinde oturmalarını söyledim. Israrla eve çıkmak istediğini söyleyince mecbur eve gönderdik. Akşam iş çıkışı teyzesine bırakmasını söyledim. İşten çıkışta almaya gittim. Oturuyorlardı. Ama eşim çok telaşlıydı. Çocuğum çok huysuzlandığı için eve çıkarmak zorunda kaldık. Evde sakinleştiremedik. Babası ile birkaç saat bir arada kalması yüzünden yine psikolojisi bozuldu. Sonra uyuttum. Mutfağa gittim. İşten geldiğim için bir şeyler atıştırdım. O zaman 'siz burada kalın ben ablamda kalayım' dedim. Tam oda kapısından çıkarken oda kapılarım yakın olduğu için beni alıp zorla banyoya soktu. ‘Benimle inatlaşırsın ha’ deyip ilk darbeyi kalbime vurdu. Sürekli boğazıma doğru vuruyordu. Onunla savaşmam gerektiğini düşündüm. Elimle göğsümü tuttum. Çünkü sürekli kalbime vuruyordu. Elimle göğsümü tuttum elim parçalandı. Daha sonra kapıyı kapatmaya uğraştı ama izin vermedim. Ondan sonra artık son reddeye geldi. Sesimi duyurmaya çalıştım ağzımı kapattı. Tam boğazıma bıçağı dayadı. ‘Ne olur yapma’ diye yalvarmaya başladım. Artık burada öleceğim dedim. Mutfağa koşup tezgahtaki bıçaklara yönelince son gücümü toplayıp kapıya koştum. Ayakkabılarımı bile giymeden sokağa kaçtım. Tantunici açıktı oraya girdim. Çocuklar beni hemen arka tarafa götürdüler. Her yerim kan içindeydi. Orada kemeri çıkarıp bacağıma sardılar. ‘Çocuğumu kurtarın başka bir şey istemiyorum’ dedim. Onlar sayesinde kurtuldum.”

    'TÜRK ADELETİ BU KADAR ACİZ Mİ?'

    © DHA /
    Eşini öldüresiye döven korucu serbest bırakıldı
    Tutuklu yargılanan eşinin ilk duruşmada tahliye edildiğini söyleyen Sazlar, bugüne kadar kimseye sesini duyuramadığını aktararak, “Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim. Ben evimde banyo yapamıyorum. Hala kan görüyorum. Ben çok iyi dinlenmediğime inanıyorum. Bugüne kadar ne savcılara sesimi duyurabildim ne de polislere. Biz ağır cezada görülmesini isterken tek duruşmada asliyede görülmesine çok şaşkınız” diye konuştu.

    'İLLA ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?'

    Dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini ve can güvenliğinin olmadığını ifade eden Sazlar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

    “Adalet bakanlığından yardım istiyoruz. Türkiye’de kadın olmak gerçekten zormuş bunu anladım. Yani 15 yerimden bıçaklandım, illa ölmem mi gerekiyordu? Öldükten sonra mı ağır ceza da görülecek? Koruma istiyorum ben. Korunmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Adalet Bakanlığından yardım istiyorum.”

    Dava bugün görüldü

    Eskişehir 7. Asliye Mahkemesinde görülen 'Kasten Yaralama' davasında tutuklu sanık H.S. ve müşteki Öznur Sazlar hazır bulundu. Görülen duruşmanın sonucunda tutuklu sanık H.S., adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Eskişehir
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