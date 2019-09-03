Erdoğan: Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa İdlib de böyle bir durum içerisinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Anrej Babis ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ve Babis, Çek gazetecinin "İdlib'de rejim ve Rus güçleri tarafından bombardıman sürüyor, Avrupa Birliği'nin Şam'da elçilik alan son ülkesi olarak sivil halkın zarar görmemesi için ne yapabiliriz? Göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesini önlemek için ne yapmak istersiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

© AFP 2019 / Anas Al-dyab Rus uzman: ABD'nin İdlib saldırısı, Türkiye'ye gönderilen ek sinyal Büyük bir ülke değiliz ama birçok fikre sahibiz bu konuda. Cumhurbaşkanı ile bunu istişare edebildiğimiz bir fırsattı bu. Macron ve Merkel geldiler, ertesi gün yanılmıyorsam İstanbul'a gidiyorlardı. Burada Erdoğan ve Putin ile buluştular. Ancak sanıyorum ki belli başlı bir çözüm masada yok. Erdoğan'ın çözüm önerisini çok önemli buluyorum. Türkiye "Bize para gönderin" değil, "Burada güvenli bir bölge yapılsın. Buraya yatırım yapılsın, okullar, evler yapılsın" diyor. Biz güçlü bir ülke değiliz, ABD'nin, Türkiye'nin, Avrupa'nın el atması gereken bir konu bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerileri takdir görüyor ancak bunun sonu getirilmedi. Budapeşte'de yarın Orban ile bu konuyu görüşeceğim ve Avrupa'da bu konuda bir tartışma başlatmak istiyorum. Elbette elçiliğimiz var ama burada önemli olan barışın gelmesi. İnsanların ölmesinin son bulması gerekiyor ki göçmenler geri dönebilsin. İleride Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bir politikası olabilir ve bizim buna angaje olacağımıza inanıyorum.