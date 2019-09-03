Netflix anketi: Seçmenin yalnızca yüzde 18'i RTÜK denetimini doğru buluyor

Araştırma şirketi Metropoll, “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının ağustos ayı verilerini yayınladı. Araştırmada yer alan konulardan biri de, RTÜK’ün Netflix’e ve diğer dijital yayın platformlarına getirdiği denetim oldu.

Araştırmaya göre, Netflix’in genç seçmenler arasında tanınırlık oranı yüzde 66 civarıyken, 55 yaş üstü seçmenlerde bu oran yüzde 31’de kaldı. Araştırmacıların soru yönelttiği seçmenlerin yüzde 48’i ise Netflix gibi dijital platformlar hakkında fikrinin olmadığını söyledi.

Seçmenin yüzde 20’sinin Netflix vb. platformlara aboneliği varken, bu oran gençlerde yüzde 30’a çıktı.

EN ÇOK CHP VE SAADET PARTİSİ SEÇMENİ KULLANIYOR

Araştırma sonuçlarına göre Netflix'i en çok CHP seçmeni kullanırken ikinci sırada Saadet Partisi, yer aldı. Netflix'i en az kullanan seçmen kitlesinin ise oy tercihin, HDP'den yana yaptığı görüldü.

Araştırmada seçmene Netflix gibi dijital platformlara getirilen RTÜK denetimine ilişkin fikirleri soruldu. Seçmenin yüzde 42’si denetimi olumsuz karşıladı, yüzde 39’u bu konuda fikri olmadığını söylerken, yüzde 18’i ise bu denetimi olumlu bulduğunu bildirdi.

SEÇMENİN YÜZDE 37'Sİ BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ZEDELENECEĞİNE İNANIYOR

“RTÜK’ün uygulayacağı erişim engellemesi sonucunda basın ve ifade özgürlüğünün zedeleneceğine inanıyor musunuz?” sorusu yöneltilen seçmenin yüzde 37’si “Evet” diye cevap verirken, yüzde 25’lik bir oran, ifade özgürlüğünün zedelenmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Metropoll tarafından sunulan tablolar ise şu şekilde:

Türkiye'nin Nabzı Ağustos'19: Dijital Yayın Platformları - Netflix ve Netflix'e RTÜK Denetimi pic.twitter.com/qKkdrewN4s — MetroPOLL Arastirma (@metropoll) September 3, 2019

​