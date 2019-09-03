Mahkeme kararıyla işine dönüp oda verilmeyen akademisyen, aynı gerekçeyle işten çıkarıldı

Trabzon’daki Avrasya Üniversitesi’nde işine mahkeme kararıyla dönen, ancak kendisine oda verilmediği için mesaiye kantinde devam eden akademisyen Murat Büyükyılmaz, mahkeme kararına rağmen, yine aynı gerekçeyle işten çıkarıldı. Büyükyılmaz karara ilişkin, "Üniversite beni dün işe aldı bugün yine attılar" diye konuştu.