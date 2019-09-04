Yeni Akit yazarı Bedir: Türkiye’nin yeni bir AK Parti’ye ihtiyacı var, Reisin etrafını saran menfaatçiler dağıtılmalı

Yeni Akit gazetesi yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında 'Türkiye'nin yeni bir AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu' söyleyerek "Reisin etrafını saran yağdanlıkların, menfaatçilerin dağıtılması ve günümüz siyasetinin işsiz takımının partiden atılması için milli ve yerli kimliğiyle mücadele edecek, beka cephesini güçlü kılacak sevdalılara ihtiyaç var" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Akif Bedir, 'Türkiye’nin yeni bir AK Parti’ye ihtiyacı var' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti içerisinde 'yenilenme ihtiyacı olduğunu' öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli dönemlerde yaptığı 'yenilik' açıklamasının 'herkesi büyük bir beklenti içine soktuğunu' söyleyen Bedir, "AK Parti’de tepeden tırnağa bir değişim mutlak şart. AK Parti tabanın sesine kulak verip, kendini yeniler ve değiştirirse yoluna devam edebilir. Ak Parti’de davanın özünü kaybetmiş kişilerin elenmesi zarurettir" ifadelerini kullandı.

Bedir ayrıca, Erdoğan'ın çevresinin 'menfaatçilerce' sarılmış olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Reisin etrafını saran yağdanlıkların, menfaatçilerin dağıtılması ve günümüz siyasetinin işsiz takımının partiden atılması için milli ve yerli kimliğiyle mücadele edecek, beka cephesini güçlü kılacak sevdalılara ihtiyaç var.

Hizmet aşkı değil, makamları ve menfaatleri için “AK”lanmaya çalışan, alkış ve şöhret sarhoşluğu veya açlığını gidermek için her yolu mubah sayan, en küçük tökezlemede kaçmaya hazır ve nazır tuzlukları saf dışı bırakacak milli direnişçilere ihtiyaç var."