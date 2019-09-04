Kayıt
09:06 04 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Feyzioğlu: Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Cumhurbaşkanı da, biz de bir adım attık

    © AA / Utku Uçrak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 28

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Yeni Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldığı için eleştiri alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Cumhurbaşkanı da, biz de bir adım attık" dedi.

    İYİ Parti
    © AA /
    İYİ Parti'den Adli Yıl Açılış Töreni'ne tepki
    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 51 baronun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Yeni Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmasından dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

    Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Feyzioğlu, "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Cumhurbaşkanı da, biz de bir adım attık. Türkiye'yi hep birlikte normalleştirmek ve artık bu sorunları aşıp önümüze bakmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

    Feyzioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    "Ortam şu; Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ‘Sizin sorunlarınızdan bana ne' demiyor. Gidip konuşabiliyorsunuz. 81 il valisi telefonu kaldırıp sorunu anlattığınızda, çözümünü bulmaya sizinle birlikte gayret ediyor. Yargıtay başkanının kapısı açık. Böyle bir diyalog ortamı kurduk. Kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar. Etmeyeceğiz.

    'KAVGADAN BESLENENLER VAR'

    Kavgadan beslenenler var. Ben hiçbir şekilde baroları kastetmiyorum. Başkan olarak barolarla polemiğe girmem. Aynı masa etrafında oturur, bunları konuşuruz. Ama dünyaya siyasi partilerin ideolojik gözlükleriyle bakanlar var. Bunlar az sayıdadır. Her kesimden vardır. Biz birbirinden uzaklaştırılmak, koparılmak istenen kitleler arasında köprü olmaya çalışıyoruz. İdeolojik gözlüklerle çözüme odaklanamazsınız. Biz çözüme odaklandık ve adım attık. Sonucunu da alacağız.

    'KÜÇÜK BİR AZINLIK 'TRİBÜNE ÇIK BİRBİRİNE SÖV' DİYOR'

    Biz köprü olmaya çalışıyoruz. Birbirinden uzaklaştırılmak, birbirinden koparılmak istenen kitleler var. Kopmak istemiyorlar, aynı masada iş konuşuyor çünkü. Aynı ailede biri baba, biri çocuk. Aynı ailede birbirine düşman olmak istemiyor. Karşı komşu, sırf siyasi gözlük sebebiyle kavga etmek istemiyor. Ama küçük bir azınlık, ‘tribüne çık birbirine söv' diyor. İşi çözülsün diye bekleyen çok büyük bir kitleye de ‘Gel gel, benim yanıma gel, karşı tarafa söv' diyor. Biz öyle yapmayacağız.

    'YARGITAY DEVREYE GİRSİN İSTİYORUZ'

    © AA / Utku Uçrak
    TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin, dolar 2 lira düşer
    Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin içerisinde düşünce özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren o kadar çok sayıda düzenleme var ki. Bir taraftan ‘Gazetecilere özgürlük', öbür taraftan hakikaten gazetecilik faaliyeti sebebiyle mi tutuklu ya da hükümlü, yoksa gazeteci şapkası altında terör örgütüne aktif destek mi verdi? Kim ayıracak bunu? Yargı ayıracak. Yargı ayırsın diye, Yargıtay devreye girsin istiyoruz. Bu, 82 milyonun Yargı Reformu belgesi keşke senin de olsaydı. Keşke sen de parmağının ucuyla katkıda bulunsaydın da daha iyisini yapsaydık.

    'AÇILIŞI OTELDE YAPSAN NE OLUR, BİNADA YAPSAN NE OLUR'

    Ben, yargı yılı açılışının  Türkiye Barolar Birliği'nde yapılmasını önermiştim. Belki bir gün TBB'de yapılır. Öbür taraftan da diyorsunuz ki yargı bağımsızlığına ilişkin anayasal sorun var. Ben de söylüyorum bunu. Yargı bağımsızlığına ilişkin düzeltmemiz gereken anayasa hükümleri var. Peki biz bunları düzeltmeden açılışı otelde yapsan ne olur, o binada yapsan ne olur? Bunları düzelttikten sonra da nerede yaparsan yap töreni. Önemli olan Anayasa'daki düzenlemeyi, yargı bağımsızlığını tereddütsüz güvence altına alacak hale getirmek.

    “Külliyeye gitti komutaya girdi” diyen çok. Peki ben de diyorum ki siz her elini sıktığınızın emrine mi giriyorsunuz? Vah vah. O zaman siz evinizden hiç çıkmayın. Kendinizi inzivaya çekin. Kimseyle görüşmeyin. Çünkü maazallah birinin elini sıkarsınız emrine girersiniz. Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Cumhurbaşkanı da, biz de bir adım attık. Türkiye'yi hep birlikte normalleştirmek ve artık bu sorunları aşıp önümüze bakmak zorundayız."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet