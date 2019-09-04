Yargı paketi önce muhalefete gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı yılı açılış konuşmasında hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak.
Ancak pakette yer alan bazı hükümler konusunda hukukçu vekillerden itiraz gelince, AK Parti yönetimi hem yeniden bir değerlendirme yapmak hem de düzenlemenin Meclis'ten kavgasız gürültüsüz geçmesini sağlayacak şekilde muhalefetle uzlaşma aramak amacıyla teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını ertelemişti.
RESMİ BİR KOMİSYON ÇALIŞMASI DÜŞÜNÜLÜYOR
Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, parti kurmaylarından edinilen bilgilerde, AK Parti reform niteliğinde düzenlemeler içeren paketin Meclis'te uzlaşmayla yasalaştırılabilmesi için teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmadan önce muhalefetin kapısını çalacak.
AK Parti kurmayları, "Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Meclis açılmadan önce eylül ortası gibi teklifimizi muhalefet partilerine sunabiliriz" bilgisini verdi.
Parti kurmayları, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifin rötuşlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği gibi sağlanan uzlaşma çerçevesinde Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler aşamasında gerekli değişikliklerin teklife yansıtılabileceğini ifade etti.
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