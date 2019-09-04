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10:37 04 Eylül 2019
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    Ertuğrul Özkök

    Özkök'ten İmamoğlu için 'pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya: İstanbul pek tekin bir yer değil, 23 Haziran'da bunu gördük

    © AA /
    Türkiye
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    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, "Demek ki bakan isterse seçilmiş bir başkanı perişan edebilirmiş... Edebilir tabii de... İstanbul pek tekin bir yer değildir. 23 Haziran’da bunu gördük" ifadesini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Özkök, bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini eleştirdi.

    © İHA / SAMET DOĞRU
    Soylu'dan İmamoğlu'na: İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
    "Bundan 20 yıl önce birileri İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını bir şiir okudu diye 'pejmürde etmeye kalkmış, görevden almış, üç buçuk ay hapis yatırmıştı. O insan şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş güçlü Cumhurbaşkanı" hatırlatmasında bulunan Özkök'ün yazısı şöyle:

    "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türk demokrasi tarihimize yeni bir kavramı armağan etti. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 'pejmürde etmek'...

    Pejmürde kelimesini biliyordum da... Pejmürde etmek fiilini ilk defa işitiyorum. Kulağıma biraz 'Hacamat etmek' gibi geldi.

    'Pejmürde' Farsça bir kelime... Üstü başı eski püskü, dağınık demek...Argo sözlüklerine baktım. Orada 'Pejmürde etmek' diye bir deyim yok.

    'PEJMÜRDE ETMEKLE, PEJMÜRDE EDİLMEK ARASINDAKİ ÇİZGİ SANDIĞIMIZDAN DA İNCE'

    © DHA /
    CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'na 'İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya yanıt
    Kelimenin bir de 'perişan' anlamı varmış... Acaba 'Perişan ederiz' mi demek istedi... Demek ki, bakan isterse seçilmiş bir başkanı perişan edebilirmiş... Edebilir tabii de... Şunu da unutmayalım... İstanbul pek tekin bir yer değildir. 23 Haziran’da bunu gördük.

    Ayrıca, bundan 20 yıl önce birileri İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını bir şiir okudu diye 'pejmürde etmeye' kalkmış, görevden almış, üç buçuk ay hapis yatırmıştı. O insan şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş güçlü Cumhurbaşkanı...

    Yani siyasette 'pejmürde etmek'le, 'pejmürde edilmek' arasındaki çizgi sandığımızdan da ince..."

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    Etiketler:
    Pejmürde, İçişleri Bakanlığı, Hürriyet gazetesi, CHP, Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu
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