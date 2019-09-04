Kayıt
10:37 04 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve eski Başbakan AK Parti Ahmet Davutoğlu

    Sarıkaya: Erdoğan, Davutoğlu'na ihraç yolunun açıldığı MYK'da 'Uzatmayalım tamam' diyerek karar aşamasına geçirmiş

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki isimlerin AK Parti'den ihraçlarının talep edilmesine giden sürece değindi. Sarıkaya, söz konusu isimlerin ele alındığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uzatmayalım, tamam" dediğini ve karar aşamasına geçildiğini söyledi.

    © AA / Orhan Kuzu
    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şahin: Davutoğlu, Özdağ, Başcı ve Üstün'ün istifa etmemeleri yanlıştı
    HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Erdoğan, 'Uzatmayalım' deyince ihraç başlatıldı' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti'den kesin ihraçları istenen Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı ile ilgili düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına değindi. 

    Sarıkaya, parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in MYK toplantısında söz konusu isimleri 'Parti Tüzüğü'ne aykırı işlemde bulunan üyelerin tutum ve davranışları' başlığında gündem maddesi haline getirip toplantıya sunduğunu açıkladı. 

    Sarıkaya ayrıca, konuyla ilgili söz alan isimlerin ağırlıklı bir bölümünün 'tek hedefin Erdoğan olduğunu' vurguladıklarını söyledi ve "Erdoğan konuşmalar uzayınca bir noktada durdurup "Uzatmayalım tamam" diyerek karar aşamasına geçirmiş" ifadelerini kullandı. 

    Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Davutoğlu ve arkadaşları için talep edilen 'kesin ihraç talebi' AK Parti Tüzüğü’nün 117’nci maddesine dayanıyor.

    Gerekçesi ise bu maddenin 7. bendine yer alan “Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” hükmünü içeriyor.

    Ancak dikkat çeken ihraç talebinin “tedbirli” olarak alınması…

    © AA /
    AK Parti MYK'dan karar çıktı: Davutoğlu, Özdağ, Başcı ve Üstün'ün kesin ihracı istendi
    Anlaşılan o ki AK Parti yönetimi, başlatılan ilçe ve il kongrelerinde Davutoğlu ve ekibinin faaliyette bulunmasını istememiş.

    Çünkü tedbirli olması durumunda, karar kesinleşinceye kadar tüm parti faaliyetlerinden uzak tutulmaları, kongre salonlarına girememeleri gerekiyor

    'İHRAÇ EDİLEN İSİMLER BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR'

    AK Parti tarafından hakkında ihraç talebi istenen isimlerden Selçuk Özdağ'la konuştuğunu da belirten Sarıkaya ayrıca, "Davutoğlu ve arkadaşlarıyla bugün bir araya gelip konuyu karara bağlayacaklarını açıkladı" dedi. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Abdullah Başcı, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet