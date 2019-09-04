Sarıkaya: Erdoğan, Davutoğlu'na ihraç yolunun açıldığı MYK'da 'Uzatmayalım tamam' diyerek karar aşamasına geçirmiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki isimlerin AK Parti'den ihraçlarının talep edilmesine giden sürece değindi. Sarıkaya, söz konusu isimlerin ele alındığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uzatmayalım, tamam" dediğini ve karar aşamasına geçildiğini söyledi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Erdoğan, 'Uzatmayalım' deyince ihraç başlatıldı' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti'den kesin ihraçları istenen Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı ile ilgili düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına değindi.

Sarıkaya, parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in MYK toplantısında söz konusu isimleri 'Parti Tüzüğü'ne aykırı işlemde bulunan üyelerin tutum ve davranışları' başlığında gündem maddesi haline getirip toplantıya sunduğunu açıkladı.

Sarıkaya ayrıca, konuyla ilgili söz alan isimlerin ağırlıklı bir bölümünün 'tek hedefin Erdoğan olduğunu' vurguladıklarını söyledi ve "Erdoğan konuşmalar uzayınca bir noktada durdurup "Uzatmayalım tamam" diyerek karar aşamasına geçirmiş" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Davutoğlu ve arkadaşları için talep edilen 'kesin ihraç talebi' AK Parti Tüzüğü’nün 117’nci maddesine dayanıyor.

Gerekçesi ise bu maddenin 7. bendine yer alan “Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” hükmünü içeriyor.

Ancak dikkat çeken ihraç talebinin “tedbirli” olarak alınması…

© AA / AK Parti MYK'dan karar çıktı: Davutoğlu, Özdağ, Başcı ve Üstün'ün kesin ihracı istendi

Çünkü tedbirli olması durumunda, karar kesinleşinceye kadar tüm parti faaliyetlerinden uzak tutulmaları, kongre salonlarına girememeleri gerekiyor

'İHRAÇ EDİLEN İSİMLER BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR'

AK Parti tarafından hakkında ihraç talebi istenen isimlerden Selçuk Özdağ'la konuştuğunu da belirten Sarıkaya ayrıca, "Davutoğlu ve arkadaşlarıyla bugün bir araya gelip konuyu karara bağlayacaklarını açıkladı" dedi.