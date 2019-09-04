Mardin'de PKK saldırısı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lılarca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'de PKK’nın bombalı saldırısında 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lılarca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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