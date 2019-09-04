Kayıt
12:09 04 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    hakim, durusma, mahkeme

    Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: Demek sana gülümsememek gerek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Antalya'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'nun, “Bana gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" sözlerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek" diyerek, tepki gösterdi.

    © DHA /
    Birlikte olmak için evine gitti, beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım beklemek zorunda kaldı
    17 Mayıs'ta Kemer'de meydana gele olayda, inşaat demircisi İlyas Erçorumlu, gece kulübünde tanıştığı 50 yaşındaki Norveçli turist T.G.S.'ye parkta tecavüz etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen İlyas Erçorumlu'yu kalabalıktan kurtarıp, gözaltına aldı. Erçorumlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

    Hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İlyas Erçorumlu'nun yargılanmasına Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

    ‘İNGİLİZCE BİLMEDİĞİM İÇİN VÜCUT DİLİYLE ANLAŞIYORDUK’

    Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Erçorumlu, savunmasında “T.G.S. ile gece kulübünde tanıştım. Sürekli bana bakıyor ve gülümsüyordu. Kulüpten birlikte çıktık. Bir parkta oturduk. Sigara ikram ettim. Beni yanağımdan öptü. Ben de karşılık verdim. İngilizce bilmediğim için vücut diliyle anlaşıyorduk. Kadın bir anda bağırmaya başladı. Sonrasında, gece kulübünden çıktıktan sonra bizi takip etmeye başlayan iki kişi, beni darp etmeye başladı. Sonra da insanların sayısı arttı. Polis beni kurtararak, karakola götürdü" dedi.

    Mahkeme
    © AA /
    Boşanma davasına baktığı kadınla ilişkiye giren hakim bıçaklandı
    ‘SEN HER GÜLÜMSEYENLE İLİŞKİYE Mİ GİRMEK İSTİYORSUN?’

    Erçorumlu, mahkeme başkanının “Senin amacın neydi?" sorusuna “Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Tutuklu sanık, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise “Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki gösterdi.

    Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.  

    İlgili konular:

    ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı
    Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı
    Girit’i sarsan cinayet: Bir adam suçunu itiraf etti, cinsel saldırı izine rastlandı
    Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye
    Etiketler:
    Turist, Tecavüz, İlyas Erçorumlu, Cinsel saldırı, Norveç, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet