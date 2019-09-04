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12:08 04 Eylül 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 5 konuda çağrı: Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız

    Türkiye
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    Sivas'taki PM toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümete 5 konuda çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, ''1-Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. 2-Güçler ayrılığı ilkesi... Yanlışı söyleyecek makam yok. 3-Devlet yönetiminde şeffaflık. 4-Ekonomik Sosyal Konseyi topla. 5-Dolar bazında verdiğin ihaleleri Türk Lirası'na çevir.''

    © AA / Murat Kaynak
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas'ta düzenlediği Parti Meclisi (PM) toplantısında konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Direnme ruhu burada dile getirildi. Tam bağımsızlık ilkesi temel prensip kabul edildi. Sivas Kongresi CHP'nin ilk kongresidir. Parti kurulmadan önce kongresini yapan belki de dünyadaki tek partiyiz. 1930'da Türkiye kendi Merkez Bankası'nı kurdu.

    'TÜRKİYE, 1937'DE DÜNYADA UÇAK ÜRETEN 5 ÜLKEDEN BİRİSİ'

    3 Mayıs 1934'te Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya indi. 1937'de dünyada uçak üreten 5 ülkeden birisidir Türkiye. Vatandaşlar o dönemde yapılanlara baksınlar uçak üreten bir ülke nasıl oldu da bu hale düştü? Türkiye uçak ihraç ediyor. İhraç ettiğimiz uçaklardan birisi Norveç'te müzededir. Çocuklarımıza Atatürk'ü de anlamıyoruz toplanan paraların nasıl harcandığını anlatmıyoruz. O dönem hükümet  Osmanlı'nın borçlarını reddetmedi. Osmanlı'nın borçları da ödeniyordu. 1954'te Köy Enstitüleri kapatılıyor, 5 Mayıs 1954'te Osmanlı'nın bütün borçlar ödeniyor. 1958 IMF'ye ilk niyet mektubu veriliyor. Batan, eğitimi olmayan bir imparatorluktan; kadın-erkek eşitliğini öngören, medeni kanunu getiren bir devletten söz ediyoruz. Nereden nereye?

    '17 YILDA LONDRA'DAKİ BİR AVUÇ TEFECİYE 170 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİK'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Orhan Akkanat
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    Bugün yani 2019'da son 17 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödediğimiz faiz 170 milyar dolar. Fabrikalarımız kapanmak üzere. Tarımdan kopardılar. Her şeyi ithal ediyoruz. Etten tutun mercimeğe kadar her şeyi ithal ediyoruz. Neden? Türkiye ekonomik olarak sıkıntıdadır. Bir krizin ortasındayız. Bugün Türkiye'nin ciddi sorunları var. Türkiye'nin bir dış politikası yok. Pinpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelen bir Türkiye Cumhuriyeti yönetimi var. Suriyelilerin bir günahı yok ki onları buraya getirenlere kızacaksın sen. İç savaşı başlatanlar kimdi? Kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlar ne zamandan beri kahraman olmaya başladı?

    5 KONUDA ÇAĞRI

    Mevcut yönetime 5 temel konuda çağrı yapmak isterim. Madem ki manda burada reddedilmiştir bize düşen görev var.

    1-Kesinlikle ama kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir siyasi partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Referandumsa getirin soralım millete en az yüzde 60-70 tarafsız olsun denecek.

    2-Güçler ayrılığı ilkesi. Kontrolsüz güç güç değildir. Yanlışı söyleyecek makam yok. İki devlet var, bir saray devleti bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yargı bağımsızlığı. Siyasi otoriteye bakıp karar veren yargı olur mu?

    3- Devlet yönetiminde şeffaflık. Şeffaflık diye bir şey yok. Şehir hastanelerini, havaalanını kaça yaptın? Niye sır oluyor?

    © Fotoğraf : HDP
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    4- Ekonomik Sosyal Konseyi topla, dertli olanları bir dinle bakalım. Bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ekonomik kriz yaşanıyor ama saray farkında değil çünkü sarayda kriz yok mutfak dolu. 3 ayda bir toplanması lazım. 5 Şubat 2009 son toplantı tarihi. 10 yıl geçmiş toplanmıyor. Vatandaşın derdini kimden öğreniyorsunuz? Damat mı öğretecek sana? Damadın daha önemli işleri var.

    5- Eğer sen krizin adil dağılmasını istiyorsan dolar bazında verdiğin ihaleleri Türk Lirası'na çevireceksin. Faturayı vatandaşlar ödüyor. Niye Türk Lirası'na çevirmiyorsun? Dövizle verdiğin garantileri Türk Lirası'na çevireceksin.

    'BÜYÜK BİR SAMİMİYETLE DİLE GETİRDİK'

    Büyük bir samimiyetle dile getirdik. Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız. Hiç kimse asla umutsuzluğa kapılmasın."

    Etiketler:
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Açıklama, Sivas, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu
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