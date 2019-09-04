Erkek şiddeti: Ağustos ayında 49 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinden 7'si 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçerken, 29 kadının ölüm sebebi belirlenemedi.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, 49 cinayetin 14'ünde katil kadınların eşi, 8'inde bir tanıdığı ya da akrabası, 7'sinde birlikte olduğu erkek, 3'ünde eskiden birlikte olduğu ve ayrıldığı erkek, 2'sinde daha önce evli olup boşandığı erkek, 2'sinde kardeşi, 2'sinde oğlu ve birinde de üvey oğlu olarak tespit edildi. 8 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü henüz açığa çıkarılamadı.
Kadınların en yaygın öldürülme biçimi ise ateşli silahlar kullanılarak işlenen cinayetler. 49 vakadan 25'inde ateşli silah kullanılırken, 12 cinayet kesici aletlerle işlendi.
'KADINLAR EN ÇOK KENDİ EVİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR'
Ayrıca öldürülen kadınların 13'ü en az bir çocuk annesiydi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunun etkin bir biçimde uygulanması halinde, kadınların korunabileceğini belirtiyor.
Söz konusu kanun, şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, mağdurlara yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenlerken; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok da hak tanıyor.
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