İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İdlib'den yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yönde" açıklamasında bulundu.

Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İdlib'den yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yönde.

- İstanbul'dan 1305 Suriyeli ülkesine döndü.

- 2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 117 terörist etkisiz hale getirildi.

Çataklı: Yılbaşından bu tarafa İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 53 bine ulaştı. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) September 4, 2019

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