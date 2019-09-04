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13:40 04 Eylül 2019
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    Sözcü gazetesi

    Sözcü'nün sahibi ve yazarları hakim karşısında: 'FETÖ'cü değilim, bilerek isteyerek yardım etmem'

    © AA /
    Türkiye
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    Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. 

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

    Duruşmada CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ünal Demirtaş ve  İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da izleyeci olarak yer aldı.

    © AA /
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    Esas hakkındaki savunmasını yapan gazetenin internet sitesi yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin, internet arama motorunda 17/25 Aralık ile ilgili yaklaşık 2 milyon haberin çıktığını, bu haberlerin hepsinin farklı basın kuruluşları kaynaklı olduğunu öne sürdü.

    Sadece Sözcü gazetesi çalışanlarının sanık olarak yer aldığını savunan Çetin, "6 yıl önce atılan başlık nedeniyle FETÖ'cü olmakla suçlanıyoruz. En büyük yerli ve milli siteye sahibiz. Günde ortalama 400, ayda 12 bin haber sitemize giriyor. Arşivimizde yaklaşık bir milyon haber bulunmakta. Bilirkişi olmayan bilirkişi 10'a yakın başlıkla beni ve arkadaşlarımı FETÖ'cü olmakla suçluyor. İddianameyi hazırlayan savcı da buna inanmış gözüküyor. Sayın savcılık lehte olan hiçbir haber kullanmadı. Bunu acınası durum olarak görüyoruz" dedi.

    Davanın hukuk davası yerine siyasi dava olduğunu iddia eden Çetin, "FETÖ'cü değilim, bilerek isteyerek yardım etmem. Tek bir işim var gazetecilik, onu yapmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : Instagram
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    Savunmasını yazılı olarak mahkemeye veren sanık Yonca Yücekaleli ise "Ben kendimi nasıl savunacağım bilmiyorum. Savunmamın aksine delil olmadığından beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

    Duruşma, avukat Celal Ülgen'in "Sözcü Erdoğan'ı deşifre etmedi" , "Sözcü'nün FETÖ ile iltisakı yoktur" ,"Suçlanan yazılar" , "Bilirkişi ve raporu" ve "Gazeteciler" başlıklarından oluşan 5 bölümlük savunmasını yapmasıyla devam ediyor.

    Mütalaada, firari sanık hakkında Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

    Ayrıca sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması talep edildi.

     

     

    Etiketler:
    FETÖ, Dava, yazar, Gazete, Sözcü
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