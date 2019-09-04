Milli Savunma Bakanlığı: Rusya'da S-400 eğitimi başladı

S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı" ifadelerine yer verildi.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 сентября 2019 г.
Rus savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Yan Novikov, Türk askerlerinin S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarının 1 Eylül’den itibaren başlayacağını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)