Bursa'da yıkılan tuvalet yüzünden ortalık karıştı: 'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz?'

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yıkımı kesinleşen ve boşaltılması için süresi dolan minibüs durağına sabah saatlerinde giden belediye ve zabıta ekipleri duraktaki esnafla kısa süreli tartışmanın ardından durağın yıkılmasına ancak minibüs durağının yanındaki tuvaletin yıkılmaması üzerinde anlaştı.
Tuvaletin yıkılmasının ardından "Tuvaletin yıkılmayacağına söz vermiştiniz, neden yıktınız?" diyen minibüsçüler yıkım ekibine tepki gösterdi. Ekipler ve şoförler arasında yıkılan tuvalet yüzünden kavga çıktı. "İhtiyacımızı nerede gidereceğiz" diyen şoförler zabıta ve kepçeye saldırdı. Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı. Olaylarda şans eseri kimse yara almadı.
'26 MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN ŞU ANDA TUVALETE GİDECEK BİR YERİ YOK'
Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman," Burada 26 tane yıllardır minibüs şoförü var. Şimdi bu insanları sokağa attılar, tuvaletleri yok. Karşıda 400-450 bin liralık siteler var, bu insanlar oraya dönüp de mi tuvaletlerini yapsınlar" dedi.
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